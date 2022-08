Iglesia le tiene que pagar ₵65 millones: “Los que vienen atrás no están solos”

Carlos Roberto Muñoz Quirós celebra -con todo su corazón- la sentencia que obliga a la iglesia católica a pagarle ₵65 millones de colones por abusos sexuales y violaciones en su contra. Éstas ocurrieron en 1996, cuando él era monaguillo y fueron llevadas a cabo por el exsacerdote Mauricio Víquez.

“No celebro el dinero, jamás, celebro porque se me hizo justicia y también es justicia para todos los que estamos en esta lucha y para todos los que vienen atrás. Todos los que vienen atrás deben saber que no están solos”.

En marzo pasado el exsacerdote Víquez fue sentenciado a 20 años de cárcel y quienes lo denunciaron celebraron profundamente. (Alonso Tenorio)

“Si algún niño o joven está pasando una situación así (de abuso sexual o violación por parte de un sacerdote en la iglesia católica), ya sabe que puede hablarlo sin miedo, además, ya los líderes de la iglesia saben que no habrá gente que se quede callada en estos temas”.

“En verdad que espero que este resultado ante la justicia sea una ayuda para quienes vivieron o viven algo parecido. El resultado es un claro mensaje: “Que paguen las personas por sus delitos, por su perversidad”, comenta Carlos Roberto.

Siempre habla en equipo, considera que la condena del Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, el pasado 23 de agosto, es un resultado muy favorable no solo para él, sino también para Michael Rodríguez y Anthony Venegas, otros dos exmonaguillos que entre mediados y finales de los noventas también fueron abusados sexualmente por el exsacerdote Víquez.

El excura Víquez está en la cárcel en estos momentos. (Alonso Tenorio)

“Me siento muy emocionado y muy contento. Espero que esto no se vaya a alargar más. La decisión del Tribunal es un golpe contundente a la iglesia católica. Esto marca un precedente en la propia iglesia para que ellos tomen acciones en lo que se refiere a casos de abusos sexuales, que no se queden callados, no cubran, que no hagan nada de lo que hacen, encubrir, como en nuestros casos que supieron desde el 2003 y encubrieron”, asegura Carlos.

Agradece profundamente a todas las personas que, al darse cuenta de la lucha que estaban dando, los contactaron para apoyarlos desde el principio.

También agradeció a Anthony, Michael y Josué (Alvarado, otra víctima y por la cual se realizó el juicio que terminó condenando al excura Víquez a 20 años de prisión en marzo del 2022).

El abogado, Rodolfo Alvarado, confirma que todavía faltan dos juicios más contra la iglesia católica. (Jorge Castillo)

“Es otra victoria en esto que hemos estado viviendo durante muchísimos años. Ya estamos viendo la luz al final del túnel”, comentó con satisfacción.

Repite Carlos Roberto que lo realmente importante es el precedente que se deja. “Importa el llamado de atención a la iglesia católica. Por supuesto, también, el resultado que ya se nos había dado en el caso de Víquez, quien está cumpliendo 20 años de prisión. Estoy feliz y agradecido”, acepta.

El abogado de Carlos Roberto, Rodolfo Alvarado, recuerda que todavía quedan dos demandas civiles, las de Michael y Anthony. El juicio de Michael arrancará el próximo mes de octubre y el de Anthony en noviembre.

En los dos casos, también, se está pidiendo 100 millones de colones para cada uno, como indemnización por abusos sexuales y violación hechas por el excura Víquez.