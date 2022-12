Cuide bien lo que come para que evite intoxicaciones esta Navidad y Año Nuevo

Mezclar diferentes tipos de comida durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo son responsables del aumento de casos por intoxicaciones alimentarias y alergias que se reportan en los centros de salud durante esta temporada, advirtieron especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Las comidas compartidas en familia y con amigos forman parte de las celebraciones tradicionales de esta época; sin embargo, el tipo de productos que se consume y, especialmente, la forma en que se preparan son muy diferentes, lo que podría aumentar el riesgo de sufrir una intoxicación o enfermedades transmitidas por los alimentos.

Comemos de todo en pocas horas en Navidad y Año Nuevo y eso puede intoxicarnos. (Archivo)

De acuerdo con la doctora Jéssica Navarro Ramírez, médica y experta en nutrición de la CCSS, las intoxicaciones alimentarias son enfermedades producidas por comer alimentos contaminados por agentes patógenos o sus toxinas.

Es posible que el aspecto, el olor y el sabor de los alimentos sean normales, dijo, pero una inadecuada manipulación y preparación de éstos podrían originar trastornos gastrointestinales importantes, entre ellos: dolor abdominal, diarreas, náuseas y vómitos en ocasiones acompañados de fiebre.

Asimismo, el traslado incorrecto o la manera en que se conservan los alimentos podrían provocar bacterias o gérmenes peligrosos para la salud.

La doctora recomendó poner atención a la seguridad de los productos desde el momento en que se compran, por esa razón, sugiere tener en cuenta la visualización del orden y la limpieza del establecimiento en el que se realizan las compras, la temperatura de las cámaras de refrigeración, así como el orden de distribución, porque los equipos sobrecargados no enfrían de manera adecuada los alimentos.

Hay que limpiar muy bien la cocina de las casas para evitar contaminaciones. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Una vez en el supermercado conviene repasar todas las fechas de vencimiento de los productos y los rótulos de origen. En el carrito, se deben colocar primero los productos no alimenticios y los no perecederos y dejar para el final los perecederos, fríos y congelados, tales como lácteos, carnes, aves y pescado.

La doctora Navarro sugirió verificar que las latas no estén hinchadas, deformadas u oxidadas, y sus bordes deben encontrarse perfectamente sellados. Los envases de los alimentos no deben presentar roturas o pérdidas y en el caso de los huevos, las cáscaras no deben presentar grietas ni suciedades.

Aseguró que los jugos de algunos productos pueden contaminar a otros, por lo que se recomienda separar las carnes crudas de las verduras y de los productos listos para consumir.