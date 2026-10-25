Cuide mucho a sus hijos pequeñitos, porque lo que está pasando en el Hospital de Niños es de cuidado

A pesar de que muchos pueden decir que es normal por la época, hay que tener demasiado cuidado y estar muy alertas en nuestros hogares porque las infecciones respiratorias están haciendo loco en el país.

El domingo 25 de octubre el Hospital de Niños (HNN) amaneció con la unidad de cuidados intensivos al 100 % de ocupación y el servicio de Emergencias al límite de su capacidad, con 18 menores de edad en condición crítica que ocupan ventilación mecánica.

Según explicó la doctora Marcela Hernández de Mezerville, pediatra infectóloga y subdirectora del hospital Nacional de Niños, la saturación, asociada con las infecciones respiratorias agudas graves, limita la capacidad del HNN para recibir nuevos pacientes críticos, tanto por enfermedades respiratorias como por otras patologías.

El domingo 25 de octubre el Hospital de Niños (HNN) amaneció con la unidad de cuidados intensivos al 100 % de ocupación . (Konstantin Postumitenko/Prostock-studio - stock.adobe.com)

“Hoy, 25 de octubre, el hospital Nacional de Niños amanece con una capacidad limitada, con exceso para recibir pacientes críticos con patología respiratoria y no respiratoria”, advirtió la especialista.

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La situación está relacionada con las infecciones respiratorias agudas graves, que mantienen una importante limitación sobre los servicios de atención hospitalaria.

Entre los virus que actualmente presentan mayor circulación y generan contagios destacan el rinovirus, el virus respiratorio sincitial y el metaneumovirus.

La doctora Hernández insistió en que la saturación actual exige reforzar las acciones preventivas desde los hogares, especialmente para proteger a los niños más pequeños y reducir el riesgo de complicaciones que requieran atención hospitalaria.

“Un llamado vehemente a toda la población a extremar las medidas de prevención. No expongan a sus niños a otras personas enfermas. Guárdenlos, cuídenlos en su hogar”, manifestó Hernández.

Tiene que cuidar demasiado a los pequeñitos de la casa para evitar una infección respiratoria. No los arriesgue llevándolos a donde hay molotes de gente.

La pediatra infectóloga enfatizó que las familias deben evitar el contacto de los menores con personas que presenten síntomas respiratorios, principalmente cuando se trata de niños menores de un año.

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Asimismo, recordó que las personas enfermas deben cubrirse al toser o estornudar, mantener distancia de los niños y reforzar constantemente la higiene de manos.

Entre las principales recomendaciones, destacó la importancia de lavarse las manos de manera adecuada y frecuente, así como de mantener una limpieza constante de las superficies del hogar.