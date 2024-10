Culebras tienen a un barrio tico atemorizado, una se metió a una casa y se comió a un periquito de amor

Dos culebras tienen atemorizados a los vecinos del residencial Casa de Campo, en San Miguel de Desamparados.

En dos semanas han aparecido, a la par de un lote que pareciera estar abandonado, dos serpientes boa constrictor.

En la primera ocasión el vecino que la vio llamó al 9-1-1 y le mandaron a los bomberos para que se la llevaran. El reptil estaba cerca de una alcantarilla y sin mayor complicación, los rescatistas la agarraron.

Los vecinos temen que sigan apareciendo culebras, por eso piden ayuda. (Alejandro Gamboa)

La segunda ocasión fue este domingo en la noche, cuando una serpiente se metió al patio de una vivienda en la que tienen periquitos de amor y se comió a una de estas aves, luego la culebra se fue.

El herpetólogo Rodolfo Vargas dice que esas culebras no son venenosas y anunció algo que no le hará nada de gracia a quienes le tienen miedillo a las “sin cejas”.

“Las boas constrictor son la especie más común que habita en Costa Rica en zonas urbanas. Se alimentan principalmente de ratones, entonces, en áreas urbanas donde hay muchos roedores, pueden sobrevivir perfectamente. Es la especie más grande y robusta que tenemos en el país, el tamaño promedio es de metro y medio, pero hay hembras que pueden alcanzar los tres metros de longitud; los machos por lo general son más pequeños.

Hay un lote que está como abandonado y se convirtió en el criadero de las culebras. (Cortesía)

“En este momento que ya comienza como una transición, porque el estado del tiempo nos ha dado una clara señal de que está comenzando a cambiar hacia la época seca, es común que esas hembras salgan de los sitios fríos a buscar zonas para calentarse, no necesariamente van a buscar meterse a las casas, sino un lugar donde les pegue el sol. De ahora hasta diciembre podemos ver mayor actividad de esta especie moviéndose en nuestros jardines”, explicó Vargas.

El experto añadió que estas culebras ven a los perros como depredadores, entonces cuesta mucho que los ataquen, pero a los gatos sí los ven como presas.

Vecinos piden ayuda para limpiar lote

Los vecinos del residencial Casa de Campo están asustados porque no quieren que se sigan reproduciendo las culebras en el charral y menos aún que se les metan a las casas.

El domingo en la noche una culebra se comió un perico de amor. (Cortesía)

Maribel Rodríguez vive bien cerquita del lote y dice que con la aparición de las serpientes, perdió la paz.

“Ya uno no está tranquilo porque en cualquier momento se encuentra con una culebra en la casa. Tengo 20 años de vivir aquí en Casa de Campo y ese terreno siempre ha estado como abandonado, nos ha tocado a los vecinos recoger plata para mandar a chapear ese lote, pero esta vez ya el monte está demasiado alto.

“Es muy preocupante, mi casa está muy cerca de ese lugar, como a 20 metros, tengo mascotas y me da miedo que alguna culebra llegue a hacer daños, también me preocupa mi familia, aunque no sean animales venenosos, necesitamos que alguien haga algo para acabar con esta situación”, solicita.

Los vecinos le piden a la muni que haga lago para que limpien el lote. (Cortesía)

Roy Muñoz es el vecino que fue a poner la denuncia en la Municipalidad de Desamparados y también el que vio la primera culebra. Él asegura que le dijeron que también tenía que ir al Ministerio de Salud a hacer el reporte.

“Mi casa está frente al lote y hace dos semanas apareció una culebra, era como de unos 40 centímetros, tuvimos que llamar a los bomberos, pero la preocupación que tenemos los vecinos es que si ya salieron dos serpientes es porque debe haber un montón más", manifestó el lugareño.

Debe seguirse un protocolo establecido

La Teja consultó a la municipalidad de Desamparados qué procedimiento debe seguirse en estos casos para que se limpie el lote y no es así como tan fácil, ni tan rápido.

Las boas no pueden, sino que matan a sus presas asfixiándolas. (Cortesía)

El arquitecto Pablo Masís detalló el proceso que se debe seguir y qué pasa si el dueño de la propiedad se niega a cumplir con sus obligaciones.

“Hay que seguir el debido proceso de acuerdo al artículo 84 del código municipal que establece las responsabilidades de los propietarios sobre los bienes inmuebles, dentro de esas responsabilidades están el mantenimiento y limpieza de los mismos.

“Lo que hay que hacer es el proceso de notificación, en el caso particular de lotes en abandono o baldíos, hay que localizar al propietario para hacer la notificación personalísima. En caso de no lograr hacer la notificación se tiene que hacer un proceso vía edicto, que es una notificación a un medio oficial para decirle a la persona que se establece un plazo de cumplimiento y si fuera el caso que de todas formas la persona no cumple, la municipalidad puede hacer las obras y cobrárselas al propietario”, explicó Masís.