Nicaragüense cambió traje entero por el delantal y hoy cocina su propio éxito

César Gutiérrez llegó a Costa Rica hace seis años y comenzó una nueva vida gracias a la cocina. Cortesía.

César Gutiérrez trabajaba como economista en su natal Nicaragua, pero la crisis política de ese país lo obligó a hacer maletas y cambiar el saco por un delantal para emprender una nueva vida en Costa Rica.

Seis años después de dejar su patria para salvar su vida, este señor de 68 años se gana la vida gracias a su negocio de venta de comida típica nicaragüense llamado Don Quesillo.

Don César vive en La Carpio con su hijastro, Antonio y junto a él la pulsean para ganarse el arrocito y los frijoles.

Este señor vivía en Carazo, al sur del país y cuando vio que tenía que dejar Nicaragua se apoyó en unos amigos que tenía en Tiquicia para escapar y comenzar de cero, con uno de sus hijos, quien en la actualidad vive en Estados Unidos.

“Estuve un tiempo con ellos y cuando logré acomodarme hice mi vida independiente, vivía con mi esposa, Patricia, pero ella también está en Estados Unidos. En el camino me reencontré con una amiga de mi pueblo, Maritza, y gracias a ella comencé a vender quesillo, luego aprendí a hacerlo y eso me ayudó a crear mi negocio”, recordó.

César es economista de profesión y gracias a una conocida de la infancia aprendió a cocinar. Cortesía.

Especialidad

El quesillo es uno de los productos típicos de Nicaragua. Según nos contó César es un aperitivo, una comida tradicional, que se compone de tortilla de maíz palmeada a mano, una tajada de queso que se palmea como una tortilla, se le pone encima una especie de cebolla encurtida en vinagre y por último se le pone natilla. Se sirve en una bolsa plástica.

Hay quienes dicen que el quesillo es originario de la ciudad de La Paz Centro, del municipio del departamento (provincia) de León; sin embargo, hay otro municipio llamado Nagarote que se atribuye la invención de esta receta.

“Maritza tiene cerca de veinte años de vivir aquí y creo que ella fue quien trajo el quesillo a La Carpio. Gracias a ella comencé a vender quesillo y luego fui agregando repostería, arroz de leche, sopa borracha y nos fueron invitando a ferias que se organizaban acá y gracias a eso fui metiendo otros platos para la venta.

“Carne asada, nacatamales, conseguimos un local en barrio Luján, en donde ofrecíamos platos típicos nicaragüenses, pero tuvimos que cerrarlo porque en ese momento no nos estaba dejando ganancias y por eso, decidimos abrir un local en La Carpio, en la tercera parada y buscamos la forma de variar el negocio”, expresó.

El quesillo es un aperitivo hecho con tortilla palmeada y queso. Cortesía.

“Yo quisiera estar allá, pero por las circunstancias no puedo devolverme. Agradezco el apoyo de las instituciones que me han apoyado desde que llegué”. — César Gutiérrez, nicaragüense en Costa Rica.

Este economista recordó que en su casa, allá en Carazo, cocinaba una vez perdida, porque tenía quien le preparara los alimentos, pero acá tuvo que aprender a la fuerza para ganarse el sustento diario.

“En Nicaragua tenía mis negocios, allá el modo de vida era diferente, tuve que aprender a cocinar por necesidad y me siento orgulloso de lo que he logrado”, destacó.

Hoy, además de cocinar para decenas de nicaragüenses, ticos y ciudadanos de otros países como Venezuela, César y su hijastro la pulsean vendiendo tajadas de plátano, uno de los ingredientes infaltables en la dieta del pinolero.

Este producto se usa para la tradicional fritanga y gracias a su empeño, tienen clientes de Limón, Zarcero, Heredia, Santa Ana y San José centro.

“Este es el plátano tostado que hacen los ticos. Nos enfocamos principalmente en la venta del quesillo y del plátano y por encargo hacemos nacatamales y otros productos”, dijo.

Gutiérrez tiene 68 años y vive en La Carpio. Cortesía.

Agradecido

Desde el 2018 César no ha podido regresar a su patria y aunque se siente bien acogido en Costa Rica, no ocultó que extraña la vida que dejó en su amado país.

“El ambiente acá es totalmente diferente a la realidad de Nicaragua, entonces me siento bien, pero siempre queda ese sentimiento de patria, extrañar el terruño, a uno no se le olvidan las cosas buenas que vivió en su país.

“Yo quisiera estar allá, pero por las circunstancias no puedo devolverme. No me quejo acá, agradezco el apoyo de las instituciones y de las organizaciones internacionales que me han apoyado desde que llegué, vivo en calidad de refugiado”, aseguró.

¿Cuál es el secreto para que su quesillo sea buscado por sus compatriotas?

“Es mantener el auténtico sabor de Nicaragua, procesar el queso casi desde cero, con la cuajada y darle ese toque único que lo caracteriza”, comentó.

Si usted desea probar las delicias que prepara don César, puede buscarlo en Facebook como “Don Quesillo” o escribir al 7181-5934.