Curso lectivo 2024: Uno de los cambios en el uniforme tiene felices a las mamás

Uno de los cambios en el uniforme de escolares y colegiales tiene felices a las mamás.

El cambio de los zapatos por tenis es algo que casi todos aprueban porque, además de ahorrarse las embetunadas, les da a los estudiantes mucha más comodidad.

Ivannia Walker ve excelente que ahora los estudiantes puedan ir a estudiar en tenis. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

“A ellos les encanta andar en tenis, son más livianas y les permite jugar y moverse mejor, así que es un cambio bastante bueno”, dijo Ivannia Walker este jueves, cuando fue a dejar a su hijo Paolo a la escuela Manuel Ortuño Boutin, en San Rafael Arriba de Desamparados.

El pequeño Paolo llegó contento a su primer día en quinto grado, y aunque es un niño de pocas palabras, aseguró que está feliz de regresar a clases y reencontrarse con sus compañeros.

Al preguntarle cuál es la materia que más le gusta, no dudó en decir que Educación Física porque le encanta jugar bola.

LEA MÁS: Curso lectivo 2024 no ha empezado y tres perritos podrían salir “expulsados” del colegio de Santa Ana

Ivannia contó que para que todo saliera bien, dejó las cosas de su chiquito listas el miércoles en la noche y este jueves se levantó a las 5 de la mañana.

“Me bañé, me alisté y luego levanté a Paolo para que se alistara él, por dicha no le costó levantarse porque estaba ilusionado”.

Los padres de familia están preocupados por la calidad de la educación que reciben sus hijos. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

LEA MÁS: Le contamos una buenísima noticia sobre el bajo Los Ledezma

La mamá dijo sentirse preocupada por la calidad de educación que está recibiendo su hijo.

“Sabemos que hay un rezago en la educación y esperamos que este año sea mejor que los anteriores, que no haya atrasos porque eso les hace daños a los niños, cuando se dan las clases virtuales no es lo mismo, son pocas y las explicaciones no son iguales”, expresó.