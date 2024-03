De amanecer drogado en las calles a representar a san Pedro en las procesiones de Semana Santa

Wilson Ulate Araya es un actor sacro profesional y este 2024 cumple 50 años de vida, de los cuales 8 los pasó totalmente consumido por el licor y las drogas.

Afortunadamente, como él mismo dice, “Dios me sedujo y yo me dejé seducir”, un buen día de 1997 y dejó los vicios para dedicarse a la actuación en iglesias y grupos religiosos.

Wilson actuará como Pedro y el Cirineo en esta Semana Santa. (Cortesía MSJ)

En próximo Viernes Santo, el 29 de marzo, usted podrá disfrutar de la actuación de Wilson como el apóstol Pedro y como Simón de Cirene, mejor conocido como el Cirineo, aquel que le ayudó a Jesús a cargar su cruz rumbo al Calvario, esto en las procesiones de San José centro.

Él ama la actuación y ama servirle a Dios. Todo mensaje que tenga que ver con un Jesús capaz de darle la mano a cualquiera y rescatarlo de lo más profundo, Wilson lo actúa con un 100% de entrega, pero también con una historia de vida que confirma 100% ese mensaje.

“A los 23 años Dios me sedujo y yo me dejé seducir. Yo era de amanecer drogado y alcoholizado en las calles de San Joaquín de Flores, en Heredia; sin embargo, un buen día me metí a la pastoral juvenil de la parroquia de San Joaquín, de donde todavía no sé por qué no me echaron ya que estaba pasadito de edad.

“Ingresé a esa pastoral juvenil y a partir de ahí cambió mi vida. Sentía que algo me faltaba, que necesitaba paz y empecé a ir a misa y me invitaron, sin merecerlo, a un retiro que era para gente que tenía dos y más años sirviendo.

“Ese retiro se llamó: ‘Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir’, jamás lo olvidaré porque ese retiro me cambió absolutamente”, recordó el actor, quien el año pasado también representó a Pedro.

Wilson es de San Joaquín de Flores y también de San Juan de Santa Bárbara, ambas zonas de Heredia. Eso significa que como a los de San Juan les dicen Merulas y a los de San Joaquín, Jocoteros, él es pura Merula de Jocote, o sea, una mezcla de ambos pueblos.

El actor ahora también participa en las procesiones de San José con su hijo Felipe y su sobrina Isabella. (Cortesía MSJ)

La verdad, Dios siempre le ha extendido la mano al actor, ya que desde antes de consumir drogas y alcohol y durante ese tiempo, participó en las procesiones de San Joaquín como soldado romano, incluso llegó a ser jefe de ese grupo en las procesiones, pero él lo hacía por su pasión por la actuación y no por amor a la iglesia.

“Actuar en las procesiones de Semana Santa de San José ha sido una experiencia lindísima porque uno en verdad puede confirmar cómo la gente contempla con fe y devoción. Cada año es diferente y cada año se disfruta más.

“Durante el momento de la actuación es difícil darse cuenta de lo que afecta positivamente a la gente el trabajo de uno y de todos los compañeros, pero hay ciertos momentos y en redes sociales que se logra identificar esa bendición Dios.

“Para mí, actuar en las procesiones es una bendición de Dios, porque uno está transmitiendo el mensaje de salvación, algo que es una bendición para nosotros los católicos”, asegura Wilson quien ahora hasta actúa con su hijo Felipe y su sobrina Isabella.

Semana Santa josefina

La Arquidiócesis de San José y la municipalidad de Chepe confirmaron este miércoles 20 de marzo las actividades que se realizarán en la capital durante la Semana Santa.

Está desde el 2013 en las procesiones josefinas y hasta de Caifás le ha tocado. (Cortesía MSJ)

Las actividades inician este Domingo de Ramos, 24 de marzo, con la conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén como Señor y Mesías. La actividad inicia a partir de las 9:30 de la mañana.

El Lunes Santo, 25 de marzo, a partir de las siete de la noche, se vivirá el solemne Viacrucis, el cual sale del mercado Borbón, sobre calle 8, avanza por diferentes calles del centro josefino y finaliza en la catedral Metropolitana.

El Martes Santo, 26 de marzo, habrá confesiones entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, además, se realizará un concierto con la Filarmónica Los Pueblos en la catedral.

Una de las actividades que más llama la atención es la que se hará el Miércoles Santo, 27 de marzo, que son las ofrendas en el huerto, que se harán en el parque Central a partir de las nueve de la mañana.

Las ofrendas son entregadas por los trameros de los mercados Borbón, Central, la Coca Cola, Mayoreo, Artesanías, Banco de Alimentos y ferias del agricultor.

El Jueves Santo, 28 de marzo, a las nueve de la mañana, se efectuará la solemne misa Crismal (bendición del crisma y los óleos), a las seis la solemne misa vespertina de la Cena del Señor y a las ocho de la noche se hará la procesión del Silencio.

El Viernes Santo podrá ver a Wilson actuando a partir de las 10:30 a.m. en la procesión con el Nazareno cargando la cruz camino al calvario. (Cortesía MSJ)

El Viernes Santo, 29 de marzo, a las 10:30 de la mañana es la procesión con Jesús Nazareno cargando la cruz camino al calvario. Sale de la iglesia de La Soledad y llega a la catedral.

Para el Sábado Santo, 30 de marzo, a las cuatro de la tarde se realizará la procesión de Nuestra Señora de La Soledad y a las siete de la noche se hará la Vigilia Pascual, que es el acto más importante y significativo de toda la Semana Santa y del año.

El Domingo de Resurrección, 31 de marzo, a las diez de la mañana se efectuará la procesión del Señor Resucitado y el encuentro con la Virgen de las Alegrías. A las 10:30 a.m. será la solemne misa de la Resurrección del Señor.