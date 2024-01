¡De mal en peor! Vecina de Guadalupe abrió el tubo este lunes y no va creer lo que salió en el agua

Doña Flor dice que el agua que lleva a su casa pareciera tener tierra. Foto: Cortesía. (Cortesia de Flor Sandí)

Flor Sandí es vecina del Carmen de Guadalupe y tiene una semana de andar con dolor de estómago y sufriendo porque a su casa está llegando agua contaminada.

El lunes pasado ella y su hijo notaron que el agua sabía medio rara, pero no le dieron mucha importancia al asunto, sin embargo, después empezaron a sentirse mal y con dolor de estómago y al ver las noticias se dieron cuenta de que el agua que tomaron estaba contaminada con hidrocarburos.

LEA MÁS: Jalón para orejas para el AyA por la bronca del agua que no se resuelve

“Tuvimos que comprar agua porque no podíamos seguir así, compramos varias botellas y dos galones, pero sale caro, así que después de eso hemos estado pidiendo agua a familiares de otras zonas para no gastar tanta plata.

“Hoy (lunes) amanecimos sin agua y horas después llegó, pero se ve sucia, es agua café, como con tierra, no se puede tomar el agua así, y aquí donde yo vivo ni camiones cisternas han mandado, es una situación complicada. Lo peor de todo es que no nos informan nada, no sabemos hasta cuándo vamos a estar así, aún no nos han dicho específicamente qué fue lo que pasó y se siente uno desconfiado porque ¿qué le garantiza a uno que cuando ellos digan que ya se puede tomar agua que de verdad esté limpia?”, dijo la mujer.

AyA trata de solventar los problemas con camiones cisternas. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

En la casa de Flor viven tres personas y a partir del miércoles llegará un familiar convaleciente de una operación y ella está preocupada porque la falta de agua podría complicar el proceso de recuperación de él.

“Estamos usando el agua del tubo para bañarnos y lavarnos las manos porque diay, no podemos estar comprando tanta agua, esperamos que esta situación mejore pronto”, agregó.

Desconfianza

Miguel Coto es vecino de Llorente de Tibás y está viviendo una situación parecida.

“El agua comenzó a llegar la semana pasada con olor feo y se notaba que no estaba limpia, yo creo que por lo menos dos días tomé agua contaminada, gracias a Dios no me pasó nada. Una vez que ya comenzaron las noticias y comenzó la alerta todo el mundo empezó a buscar agua, a comprarla, por lo menos para lo que es alimentación.

Muchas familias han tenido que gastar un montón de plata en compra de agua. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

“AyA no cortó el suministro de agua así que para el servicio sanitario, por ejemplo, seguimos usando esa agua, inclusive me he estado bañando con el agua de la tubería, no ha habido ningún problema. Hace unos tres o cuatro días han estado llegando camiones cisternas a repartir agua, pero viera que a mí no es eso lo que me preocupa, sino el caso de que hubiera sido algo letal, no sé si le están dando el valor adecuado a esto, es algo grave.

“Qué tal que hubiera sido un producto letal, un herbicida, un veneno o algún mal intencionado que tenga acceso a una fuente. Me queda un gran vacío de cómo están protegiendo las fuentes y qué medidas toman ellos para evitar situaciones de esas”, aseguró Miguel.

LEA MÁS: Informe sobre financiamiento de campaña electoral le da durísimo al presidente Rodrigo Chaves

Jalón de orejas

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le dio un jalón de orejas a Acueductos y Alcantarillados (AyA) y le exigió atender las deficiencias en la infraestructura del servicio de agua potable que afectan a 200 mil usuarios.

La Autoridad Reguladora asegura que la presencia de hidrocarburos en el servicio de agua potable es una consecuencia de los riesgos operativos del AyA, que han sido señalados por la entidad en diferentes oportunidades.

Flor Sandí está harta de los problemas con el agua y siente desconfianza de AyA. Foto: Cortesía. (Cortesia de Flor Sandí)

El intendente Marco Cordero explicó que “los operadores del servicio público están en la obligación de mantener sus instalaciones, tanques y plantas potabilizadoras con el debido mantenimiento y resguardo de la infraestructura”.

También se le hizo un llamado de atención al Laboratorio Nacional de Aguas y a las autoridades del AyA, por la reacción tan errática a la emergencia presentada con la distribución de agua en los cantones de Moravia, Guadalupe y Tibás.

De acuerdo con el seguimiento dado a la situación, las acciones del AyA no se dieron a la celeridad requerida, aún cuando la situación ponía en riesgo la salud pública, además de carecer de un protocolo para la atención de estos casos que transmitan confianza en las acciones a realizar y los mecanismos de mitigación.

Según la Ley, el prestador tiene la obligación de garantizar la continuidad de la entrega de agua por medio de cisternas, los cuales deben ofrecer el servicio de manera continua, en horarios consensuados con la población afectada y debidamente comunicados, hasta que se restablezca el servicio ordinario.

AyA ya trabaja en un plan remedial para abastecer de agua a los afectados. Foto: Cortesía. (Cortesía AyA)

LEA MÁS: Si no anda estas herramientas en su carro, mejor ni salga de la casa

AyA informó este lunes que trabaja en un plan remedial para solventar las necesidades de las comunidades.

“Tres sistemas de agua potable procedentes de Tres Ríos, Los Sitios y La Valencia serán los encargados de abastecer de agua a las comunidades afectadas, esto luego de que en una mesa de trabajo el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Recope y el Ministerio de Ambiente y Energía acordaron ejecutar un plan paliativo que busca restablecer el suministro de agua en las próximas horas.

“AyA trabaja para conectar el agua de estos tres sistemas a las tuberías que llevan el líquido a los cantones de Goicoechea, Tibás y Moravia, es decir, la población recibirá agua de otras fuentes limpias”, agregaron.