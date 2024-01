Si no anda estas herramientas en su carro, mejor ni salga de la casa

Antes de salir a la calle en su carro, es necesario que tenga presente que hay varias herramientas y artículos que son obligatorios, sin ellos mejor ni salir de la casa para no meterse en broncas.

Muchos conductores desconocen o no le prestan importancia a ciertas reglas fundamentales que se especifican en la Ley de Tránsito. Una de ellas es andar siempre el kit completo de seguridad en el carro para hacer frente a emergencias.

09:01/2024 La nueva salida de la antigua Galera en Curridabat, y con presas el el semáforo de los Figueres. Fotos Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La multa por no andar alguno de los elementos del kit e inclumplir el artículo 36 de la Ley de Tránsito es de ¢26.000.

El kit de emergencia debe tener: extintor, chaleco reflectante, llanta de repuesto (inflada), herramientas para cambiar la llanta y triángulos o conos. Todo esto es estrictamente necesario y obligatorio y si un tráfico lo detiene para revisarlo y a usted le falta alguno de estos implementos, le harán una multa.

LEA MÁS: Joven se trajo de Nicaragua un violín y su voz para convertirse en una embajadora cultural de su país

Tome en cuenta que si el vehículo viene de fábrica sin espacio y sin llanta de repuesto y, en su lugar, trae un kit de reparación, eso también es válido, por lo que no se aplica la multa.

También es importante que tenga presente que el extintor tiene fecha de vencimiento, así que revíselo con frecuencia porque andarlo vencido no le sirve de nada.

La multa por no andar alguna de estas herramientas es de 26 mil colones. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

LEA MÁS: Hay un broncón con las ferias del agricultor por causa de un proyecto de ley

En cuanto a los cables para pasar electricidad y el foco, también son necesarios, pero no obligatorios, así que si no anda alguna de estas cosas, no pasa nada.

Por otro lado, el MOPT como recomendación recuerda que existen infladores que se conectan a 12 voltios del carro, si el huequito en la llanta es pequeño, la puede inflar para poder llegar donde se la reparen, en lugar de cambiarla en carretera.

Como dicen: en guerra avisada no muere soldado, así que revise su carro para evitar dolores de cabeza y multas.