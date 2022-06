Decisión sobre realización de pruebas FARO se tomaría seis días antes del inicio de los exámenes

La decisión oficial sobre si se realizarán o no las pruebas FARO este año se daría el próximo jueves 9 de junio, apenas seis días antes de la fecha que se tiene prevista para el inicio de los exámenes.

Las pruebas está pensadas para realizarse del 15 al 17 de junio en primaria y del 29 de junio al 1 de julio para secundaria.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, presentará el próximo jueves al Consejo Superior de Educación (CSE), una propuesta para definir el futuro de dichos exámenes.

Hasta el momento no lo había hecho porque aún no estaban nombrados todos los miembros del Consejo, razón por la cual no se sesiona desde marzo anterior.

Seis días antes de que inicien las pruebas los estudiantes sabrá si hay o no. Foto: Agencia Ojo por ojo . (Marcela_Bertozzi)

En estos días se hizo el nombramiento de Astrid Fischel, exministra de Educación, durante el gobierno de Abel Pacheco, en sustitución de Leonardo Garnier, quien renunció al puesto para asumir el cargo como asesor especial del secretario general de ONU, Antonio Gutiérrez.

Además, ya se integraron dos nuevos delegados del Magisterio: María Ester Camacho y Johnny Varela.

El sábado 29 de mayo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la eliminación de las pruebas FARO. Según dijo, la decisión “ya estaba tomada”.

Sin embargo, la decisión debe pasar primero por el Consejo Superior de Educación, órgano que por ley es el único rector de la política educativa del país.

“Así que ya tenemos cuórum. Estamos convocando para el jueves de la próxima semana y, allí, el Ministerio de Educación Pública va a presentar una propuesta, que ha surgido a raíz de una serie de pedidos con respecto a la aplicación de las pruebas FARO.

“Quisiera dejar muy claro que las pruebas estandarizadas, las pruebas de evaluación son muy importantes y de ninguna manera se va a perjudicar la evaluación de los estudiantes; simplemente que, con respecto a FARO, ha habido una serie de análisis que se han hecho y lo vamos a conversar con los miembros del Consejo”, dijo la jerarca.