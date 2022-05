Exministro del MEP Francisco A. Pacheco: “Es difícil que se puedan suspender las pruebas FARO a tiempo”

A Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación que hizo volver los exámenes de bachillerato, le duele ver la crisis por la que pasa la educación pública del país.

Él describe como una “tragedia para Costa Rica” el rezago que arrastran los estudiantes por las largas huelgas de los años 2018 y 2019 y por la pandemia.

En cuanto a la eliminación de las pruebas FARO, anunciada por el presidente Rodrigo Chaves, el exministro ve poco probable que este año se puedan suspender.

El exministro de Educación Francisco Antonio Pacheco ve poco probable que las pruebas se suspendan a tiempo. Foto: Agencia Ojo por Ojo (Jose Diaz)

El MEP anunció este lunes que corre para ver si le da tiempo de suspender los exámenes, algo que debe ser aprobado por el Consejo Superior de Educación que este momento ni siquiera está completo; es más, desde marzo no sesiona porque faltan nombrar algunos miembros.

Las pruebas FARO de primaria están programadas para aplicarse entre el 15 y el 17 de junio y las de secundaria entre el 29 de junio y el 1 de julio.

“Es un tiempo demasiado corto para actuar y me parece difícil que el MEP logre llevar a cabo lo que propone. Aunque lograra nombrar los integrantes que faltan de forma rápida, podría ser que dentro del Consejo haya opiniones encontradas sobre este tema de las pruebas y eso retrasaría la toma de una decisión”, opinó Pacheco.

Es mejor que los estudiantes se sigan preparando por si no da tiempo de quitar los exámenes. Prensa MEP.

Mejor seguir estudiando

El exministro les aconseja a los estudiantes seguir preparándose para las pruebas porque estas siguen en pie.

“Si el sistema llega a cambiar y los niños y jóvenes ya se habían preparado para los exámenes no deben verlo como un desperdicio, sino como una ganancia. La educación y el estudio siempre enriquecen”, dijo.

El MEP informó el lunes que la ministra de Educación, Anna Katherina Mullër, le propondrá al Consejo Superior de Educación modificar el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para que las pruebas aplicadas en noviembre y diciembre de 2021 a los alumnos de quinto grado, décimo y undécimo (en el caso de colegios técnicos) se empleen como diagnóstico sin afectar la nota final de los estudiantes.

En caso de que las pruebas solo sean para diagnóstico, se desconoce cómo se redistribuirá la calificación, pues a como está planteado hasta ahora, FARO representa el 40% de la nota final.

Las pruebas FARO están programad.as para llevarse a cabo este mes de junio. Foto: Agencia Ojo por ojo (Marcela_Bertozzi)

Pablo Chaverri, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, dice que las pruebas FARO representan un gran avance en la educación nacional.

“En mi opinión, y debido a que hicimos una investigación en la Universidad Nacional para analizar el modelo anterior de las pruebas de bachillerato, las pruebas FARO representan una mejoría significativa en el modelo de evaluación de los aprendizajes”, señaló.

Faltan las razones

Chaverri dice que genera dudas el que la ministra de Educación asegurara que existen razones para eliminar las pruebas FARO, pero no ha dicho cuáles son.

Para Chaverri es muy importante que el Gobierno justifique la eliminación de esos exámenes y detalle cómo las van a sustituir porque si no se va a estar a ciegas en cuanto a las decisiones para mejorar el sistema educativo.

“Sabemos que hay un rezago muy importante, que hay mucha inequidad (desigualdad), a lo cual se le ha llamado ‘apagón educativo’; sin embargo, no tenemos información detallada acerca de lo que saben y no saben, y lo que pueden y no pueden hacer nuestros estudiantes”, dijo el investigador.