Dekra se brinca decreto: Carros con dos o más daños graves no están saliendo en grúa

Dekra, nueva empresa a cargo de la revisión técnica vehicular en el país, se brincó olímpicamente la parte del decreto presidencial que exigía que los carros con dos o más daños graves debían salir del plantel en grúa.

La Teja le consultó a la empresa alemana si los carros con dos o más defectos graves estaban saliendo en grúa de las instalaciones, como lo especifica el decreto firmado por Rodrigo Chaves, presidente de la República, y por Luis Amador, ministro de Transportes, y la respuesta fue que no.

“En este momento la compañía no está solicitando el retiro de vehículos con plataforma cuando el resultado de la revisión técnica vehicular sea desfavorable o negativo. Sin embargo, cuando un vehículo obtenga la calificación negativa, por dos o más componentes graves o peligrosos, esto compromete la seguridad del conductor, sus pasajeros y de los peatones; por lo que deben corregir los defectos detectados y volver posteriormente a la estación para verificar que han sido subsanados mediante una nueva inspección general”, informó la empresa en un comunicado enviado este lunes en la tarde pese a que el decreto es muy claro.

Esto es lo que dice el decreto que no se está cumpliendo: “El vehículo no podrá circular por las vías públicas terrestres por lo que deberá ser transportado por medios ajenos (grúa) desde la estación de ITV hasta el taller de reparación, debiendo corregir detectados y volver posteriormente a la estación de ITV para verificar que han sido subsanados mediante una nueva inspección general”.

Dekra: Con dos faltas graves le quitan las placas a su vehículo y debe llevárselo en grúa

De momento solo está en funcionamiento la estación de Lagunilla de Heredia. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Este medio le consultó a Dekra si el no exigir la grúa no representa una contradicción al decreto y nos respondieron que eso debíamos consultárselo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), ya que “Dekra se ajusta a lo que ellos indiquen en esa línea”.

En el documento oficial, publicado en La Gaceta el miércoles 26 de octubre, también se especifica que si un vehículo tiene dos o más faltas graves, la estación de ITV retendrá las placas, por lo que también le preguntamos a Dreka si eso sí lo estaban aplicando, pero de ese punto en específico no recibimos respuesta.

La Teja también le consultó al MOPT y al Cosevi por qué Dreka no está aplicando lo que pide el decreto y en el MOPT nos respondieron que eso le toca a Cosevi, pero aún no hemos recibido respuesta del Consejo de Seguridad Vial.

Decreto

El decreto, publicado en La Gaceta el miércoles 26 de octubre, detalla que cuando un vehículo es encontrado con defectos leves, “estará en condiciones de circular por las vías públicas bajo la responsabilidad de su propietario de corregir adecuadamente los defectos leves detectados en la ITV (Inspección Técnica Vehicular) antes de la próxima revisión que corresponda”, informa el decreto.

Vea las tarifas de los combustibles que se aprobarían el próximo viernes

También dice que cuando el carro tiene un solo defecto grave, ya no será apto para circular por las vías nacionales, por lo que el usuario podrá, únicamente, llevar su carro desde la estación de Dekra hasta un taller mecánico para que el defecto sea corregido en un plazo no mayor a 30 días naturales, aunque no aclara quién fiscalizará que eso pase.

Cuando el vehículo esté listo, deberá ser llevado a una reinspección.

La próxima estación en abrir será la de Alajuela. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Ojo con las noticias falsas sobre las tarifas de buses para adultos mayores

En los casos con dos o más faltas graves no aplica la reinspección, sino que el dueño del vehículo deberá cancelar nuevamente el monto completo de la revisión cuando los daños ya estén reparados.

El decreto especifica que estas consecuencias sobre los resultados de la revisión técnica de vehículos se mantendrá durante los próximos seis meses y luego de ese periodo se hará un análisis de la mano con la empresa Dekra para ver los resultados obtenidos.