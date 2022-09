DEKRA se mete de lleno en el patín de la revisión vehicular: Tenemos detalles

La empresa alemana DEKRA ya está metida de lleno en el país para asumir las funciones de dar el servicio de revisión técnica de vehículos.

Así lo confirmó la directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Cindy Coto, en una entrevista con La Teja.

Ella dio los detalles de cómo va el proceso y hasta contó cómo será en un principio el protocolo para la revisión de carros y motos.

DEKRA analiza si empezará atendiendo en todas las estaciones que eran de Riteve, o solo en algunas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

— ¿Qué tipo de comunicación mantienen con la empresa DEKRA?

El ministro de Transportes (Luis Amador) les comunicó la asignación del permiso para que den el servicio de revisión. Ellos ya están en la formalización de los trámites legales y han estado haciendo consultas sobre la manera en la que se ha llevado a cabo hasta el momento la operación.

Hemos tenido reuniones para que les compartamos el régimen jurídico nuestro, la forma en que se hace la revisión técnica aquí, también se han reunido con los encargados del área de fiscalización nuestra, del área de TI (Tecnología de la Información) y el área legal. Estamos en una fase donde ahora depende de la empresa, ellos se están instalando en el país, desarrollando su operación para asumir el servicio.

— ¿Ya hay funcionarios de la empresa alemana en el país?

Hay representantes, sí. No puedo decir expresamente cuál es la participación de la empresa, generalmente el contacto que nosotros tenemos es con al abogado que ellos contrataron.

La empresa alemana ya tiene representantes en el país que están haciendo revisiones. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

— Hemos visto que en otros países DEKRA hace la revisión diferente a como estamos acostumbrados los ticos, por ejemplo en Chile son los mecánicos los que manejan los vehículos durante la revisión. ¿Así será aquí también?

No, aquí eso no se puede, por un tema de legalidad. Aquí ellos tienen que empezar a operar con el manual de inspección técnica vehicular que se tiene, los protocolos que se han tenido siempre son para el servicio en general, no para una empresa. Si ellos quisieran hacer alguna modificación, tienen que hacer el planteamiento fundamentado para que los expertos acá puedan analizarlo, dar el criterio y llevarlo a la junta directiva para que se valore si es procedente o no hacer la modificación al manual.

— DEKRA tiene distintas funciones en los países en los que opera, además de la revisión técnica da asesorías de seguridad a empresas, evalúa vehículos a petición de comerciantes y marcas, recaba datos y hace análisis del entorno sobre la seguridad vial... ¿Ha mostrado interés en incursionar en algún otro ámbito ademas de la revisión?

La relación formal que nosotros tenemos con DEKRA es específica sobre el tema de la revisión técnica de vehículos, ya tendrán ellos que explorar si les interesa algún campo adicional.

Los dueños de los carros serán los que los manejen en la revisión. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

— ¿Ha mostrado interés DEKRA en contratar a los empleados que tenía la empresa española Riteve?

Ellos hicieron alguna pregunta, consultaron si nosotros teníamos forma detener contacto con los trabajadores de esa otra empresa, pero no tenemos contacto con ellos. La institución (Cosevi) fiscalizaba a la empresa (Riteve) pero no tenemos un vínculo específico con los trabajadores como para poder darles un contacto directo.

Ya el tema de a quiénes van a contratar, bajo qué régimen y todo es del ámbito privado de la empresa y nosotros no participamos en ese tema.

— ¿Se sabe una fecha aproximada de cuándo asumiría funciones la empresa?

Estamos en las coordinaciones, la indicación que se les ha dicho a ellos es que se necesita que sea en el menor tiempo posible. Por eso les estamos facilitando todas las coordinaciones que se requieran, pero aún no tenemos una fecha lista para anunciar.

Las estaciones de Riteve ahora son del Estado y serán usadas por DEKRA. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

— ¿Sabe si DEKRA iniciará de lleno atendiendo con todas las estaciones que dejó Riteve?

Ellos ahorita están analizando todo eso, están viendo donde están las estaciones. Ya nos han pedido que les mostremos algunas, están analizando en qué condiciones quedaron y lo que ellos requieren hacer para empezar a funcionar. Hasta cuando ya tengan todo eso, harán un planteamiento sobre cómo empezarán las labores.

La jerarca del Cosevi dijo que están muy positivos de saber que una empresa internacional tan fuerte y con tanta experiencia en el tema de la revisión técnica de vehicular será la que se encargue, por al menos por los próximos dos años, de velar porque los carros y motos que circulan en el país estén en buen estado y sean seguros para la población.