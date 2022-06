Demandan al presidente Rodrigo Chaves por supuestamente no pagar publicidad en campaña

Rodrigo Chaves asistió este martes a un almuerzo con empresarios pero no habló de la demanda. Foto: Juan Diego Córdoba.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó este martes que fue notificado de una demanda civil interpuesta en su contra por la agencia Madison Revolution S.A. Esta se dio porque, supuestamente, no pagó por los servicios publicitarios que la empresa le dio en la campaña electoral.

“Sí, me notificaron y veré qué hago”, respondió el mandatario luego de participar en un almuerzo con empresarios, organizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica en el hotel Crown Plaza Corobicí.

“Hay una demanda que no entiendo, en vía civil, en la que no hay ningún título ejecutivo, ningún documento firmado. No sé, a mí que me enseñen algo que yo haya firmado”, añadió Chaves.

Después de eso, el mandatario rechazó responder repreguntas sobre este tema.

La demanda también fue notificada a la diputada oficialista Pilar Cisneros. Ella alegó no saber nada del asunto y dice creer que se equivocaron de persona, aunque la agencia de publicidad identifica a esta política como una de las personas que aprobaban los productos.

La agencia demandante dice que Chaves no le pagó los servicios de publicidad que le dio. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Madison presentó la demanda civil en marzo anterior, según reportó en aquel momento La Nación, debido al supuesto no pago de $113.495 correspondientes a trabajos de propaganda hechos antes de la primera ronda del 6 de febrero.

Esa agencia alega que personeros designados por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) le ordenaron facturar los gastos publicitarios a nombre de la sociedad ATA Trust Company, administradora del fideicomiso privado Costa Rica Próspera, que habría manejado un supuesto fondo paralelo para el financiamiento de la campaña, al margen de los controles electorales.

ATA Trust Company fue presidida por Arnoldo André Tinoco, actual canciller de la República. Esta estructura paralela es indagada en el Ministerio Público bajo el expediente 22-000116-1218-PE, en el cual Chaves figura como investigado.