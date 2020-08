“Tuve un atraso en el periodo y me empezaron a dar nauseas, pero decidí esperar un poco para confirmar si de verdad estaba embarazada. Cuando tenía 16 días de atraso (20 de julio) me empezaron a dar síntomas de covid, sentía mucho dolor de cuerpo y me daba fiebre. Me asusté mucho porque un hermano mío estaba con una gripe muy fuerte y mi mamá tenía dolor de garganta.