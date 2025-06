Desamparadeño murió esperando el ROP: familia pidió la plata, pero por este motivo no se la dan

Un desamparadeño llamado Isaac Saúl Ramírez Badilla murió de cáncer mientras luchaba porque le dieran la plata del Régimen de Pensión Complementaria (ROP).

Sus hijas, Maureen y Betsabeth Ramírez, contaron con gran tristeza a La Teja la lucha que dio don Isaac y que al final no tuvo frutos.

Don Isaac murió de cáncer esperando el ROP. (Canva)

Maureen relató que su papá se ganó la vida como chofer de taxi y de bus, y que siempre fue muy ordenado. Cuando trabajaba de forma independiente, pagaba su seguro y pensión voluntarios.

“Mi papá se enfermó en el 2022, empezó con problemas en el estómago, le hicieron unos exámenes y nos dimos cuenta de que tenía cáncer de colon. Cuando lo diagnosticaron, tenía 64 años, solicitamos la pensión anticipada y se la dieron, por dicha.

“Su salud empezó a empeorar, le hicieron varias operaciones y tuvieron que ponerle una bolsita (colostomía). Como se fue complicando, él decía que quería pedir el ROP y fuimos a pedirlo varias veces, pero nada que se lo daban”, contó Maureen.

A mediados de febrero del 2024, ya cuando don Isaac estaba muy malito, lo llevaron a las oficinas de Popular Pensiones para pedir, personalmente, la plata que había ahorrado durante sus años de trabajo, pero el 27 de febrero, días después de la visita a la entidad financiera, falleció.

El pidió el ROP en vida, pero no logró disfrutarlo. (Cortesía)

Pidió a sus hijas luchar por el ROP

Maureen dice que en sus últimos días de vida, su papá en varias ocasiones les pidió que se pusieran las pilas con el tema del ROP.

“Él nos dijo: ‘no dejen mi plata en manos de la operadora, no dejen que el esfuerzo mío de años se quede ahí, ya que no lo voy a disfrutar’”, comentó Maureen.

Betsabeth es quien se ha encargado de ir a pedir la plata varias veces, porque su papá le encomendó esa misión.

“Él me dijo que lo llevara para que le dieran su platica para, por lo menos, asistirse un poco, ayudarnos con los gastos cuando estaba enfermito porque eran bastante fuertes.

La enfermedad lo hizo perder mucho peso, al final ya no podía ni caminar. (Cortesía)

“Esa vez que lo llevé a la operadora de pensiones, días antes de morir, le dijeron que tenía que llevar una epicrisis, que dijera que estaba desahuciado. Él estaba en una silla de ruedas, pesando 42 kilos, nada más, se veía amarillo, pero aun así dijeron que teníamos que llevar la epicrisis y que tardaban unos 22 días haciendo el trámite, pero él no aguantó tanto, cayó en el hospital México y murió”, relató Betsabeth.

Luego de la muerte de su papá, ella regresó a las oficinas de la operadora de pensiones para pedir el ROP, ya que tenía gastos funerarios pendientes, entre ellos el pago de la bóveda, pero de nuevo le negaron el dinero.

“De mala forma, prácticamente a gritos, un muchacho me dijo que ya mi papá había muerto y que no tenían por qué darme esa plata, que teníamos que esperar a que pasara un año para luego ver qué iba a pasar con el ROP.

“Ya han pasado años y tres meses y seguimos esperando la plata. Yo sigo en la lucha porque me lo pidió mi papá. Yo sé que lo que tenía ahorrado del ROP no era mucho, pero sea lo que sea, son ahorros de mi papá y ellos no tienen por qué dejárselos”, agregó la mujer.

Popular Pensiones dijo que el trámite del retiro del ROP está suspendido. (Shutterstock)

¿Qué dice Popular Pensiones sobre el tema?

La Teja consultó a Popular Pensiones por qué se dio el atraso para entregarle el ROP a don Isaac en vida, y por qué no se lo han entregado a la hija y esto fue lo que nos dijeron.

“El afiliado presentó su solicitud de retiro de recursos acumulados el 7 de febrero de 2024, dada su condición de pensionado... Cada operadora dispone de un plazo máximo de sesenta días naturales para hacer efectivos los beneficios del afiliado.

“En este caso, el primer pago del plan de beneficios se efectuó el 5 de marzo de 2024; es decir, en un plazo considerablemente menor al establecido, lo cual refleja la atención prioritaria dada a la situación del afiliado. Es importante mencionar que, debido al fallecimiento del afiliado, se suspendieron los pagos del plan de beneficios a su nombre”, explicó la entidad.

Además, informaron que la entrega de los recursos de los fondos ROP, por concepto de defunción, son designados por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social o por el régimen público sustituto.

Isaac le pidió a sus hijas que pelearan el ROP. (Cortesía)

“En caso de no existir beneficiarios, los mismos serán los designados en el contrato de afiliación. La solicitud de retiro de los recursos fue recibida por los posibles beneficiarios el 19 de marzo de 2025.

“Las operadoras estamos en la obligación de solicitar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja o régimen básico sustituto, las certificaciones en donde se detallen los beneficiarios y el porcentaje de beneficio que han sido designados”, informó Popular Pensiones.

La entidad detalló que el 20 de marzo del 2025, el Régimen Básico del IVM les notificó que no es posible emitir las certificaciones de pensión, ya que el caso se encontraba en análisis, por lo tanto, todo retiro solicitado debe ser suspendido hasta que el IVM resuelva la gestión.

“Los interesados deben presentarse en la oficina del IVM de su localidad y solicitar la resolución del caso. Una vez que se resuelva la apelación, los beneficiarios deben notificarlo en la operadora de pensiones”, agregó la operadora.