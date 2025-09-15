Desamparados se unió a la fiesta patria: Así desfilaron colegios y escuelas en la calle

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Este lunes 15 de setiembre se vive una gran fiesta a nivel nacional para celebrar la Independencia de Costa Rica. Muchos centros educativos se tiraron a las calles para participar en los desfiles de bandas, como en el caso de las escuelas y colegios en Desamparados.

LEA MÁS: 15 de setiembre: Una fecha que marcó un antes y después para Costa Rica

Con sus trajes de blanco, azul y rojo, muchos desfilaron por el centro de Desamparados, haciendo sonar los instrumentos y cantos en conmemoración a la patria.

El desfile inició a las 8:30 a.m. desde la soda Yogui, en la calle ancha de Gravilias. Los estudiantes se dirigían al parque del centro de Desamparados.

LEA MÁS: Así se vive la fiesta de la Independencia en San José este 15 de setiembre

La bandera de Costa Rica también adornó las calles del cantón desamparadeño, pues muchos chicos la portaban como parte del desfile.

Como parte de la fiesta, hubo mascaradas para espantar a los vecinos que salieron a disfrutar de las presentaciones de diferentes centros educativos.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves usó la antorcha de la Independencia para encender una lucha politiquera

A continuación les mostramos imágenes de la fiesta patria que hubo en Desamparados:

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)