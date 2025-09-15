Nacional

Desamparados se unió a la fiesta patria: Así desfilaron colegios y escuelas en la calle

Todo el país está celebrando la gran fiesta patria por la Independencia de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Este lunes 15 de setiembre se vive una gran fiesta a nivel nacional para celebrar la Independencia de Costa Rica. Muchos centros educativos se tiraron a las calles para participar en los desfiles de bandas, como en el caso de las escuelas y colegios en Desamparados.

LEA MÁS: 15 de setiembre: Una fecha que marcó un antes y después para Costa Rica

Con sus trajes de blanco, azul y rojo, muchos desfilaron por el centro de Desamparados, haciendo sonar los instrumentos y cantos en conmemoración a la patria.

El desfile inició a las 8:30 a.m. desde la soda Yogui, en la calle ancha de Gravilias. Los estudiantes se dirigían al parque del centro de Desamparados.

LEA MÁS: Así se vive la fiesta de la Independencia en San José este 15 de setiembre

La bandera de Costa Rica también adornó las calles del cantón desamparadeño, pues muchos chicos la portaban como parte del desfile.

Como parte de la fiesta, hubo mascaradas para espantar a los vecinos que salieron a disfrutar de las presentaciones de diferentes centros educativos.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves usó la antorcha de la Independencia para encender una lucha politiquera

A continuación les mostramos imágenes de la fiesta patria que hubo en Desamparados:

Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas.
En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas.
En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas.
En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
desfile 15 de setiembre Desamparadosdesfile Día de la Independenciaescuelas y colegios desfile Desamparadosfiesta patria Independencia Costa Rica
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.