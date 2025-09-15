Así se vive la fiesta de la Independencia en San José este 15 de setiembre

Este 15 de setiembre varias bandas del país se presentaron en la capital. Foto: Eduardo Vega (eduardo /eduardo Vega)

La fiesta patria por los 204 años de vida independiente continúa con toda su fuerza este lunes 15 de setiembre.

La Independencia está de fiesta y en la capital, San José se celebra desde las 8 de la mañana con un desfile de bandas por el puro corazón josefino. Es el primero de los dos actos oficiales con los cuales el gobierno festeja.

El segundo evento es el a partir de las 9 de la mañana cuando se realice el “Acto oficial de la Independencia” en el Parque Nacional en el cual estarán presentes autoridades del Gobierno, representaciones diplomáticas y estudiantes de diferentes partes del país.

Así se celebra la Idenpendencia este 15 de setiembre.

Este 15 de setiembre hay una serie de actividades.

Bajo el lema: “Libertad, cultura y bienestar: uniendo pasado, presente y futuro”, se realizaron las actividades este 2025, que incluye el recibimiento y recorrido de la antorcha, actos cívicos en las cabeceras de provincia, desfiles de faroles y desfiles de bandas por las comunidades.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, aprovechó para invitar a todos los estudiantes a pensar sobre los valores patrios y el legado histórico que heredamos como país.

Desfiles del 15 de setiembre en San José.

Varios colegios y escuelas se unieron este 15 de setiembre.

“Que estas fiestas patrias nos unan a todos a conmemorar los 204 años de la Independencia, promovamos el disfrute, la sana convivencia, la paz, cumplamos los protocolos pertinentes para el resguardo de la seguridad de todas los participantes para el éxito de las celebraciones”.

Ya los josefinos tuvieron su primera probadita de un desfile patrio 24 horas antes, porque más de 800 estudiantes de las bandas de los Colegios Técnicos Profesionales de La Carpio, Pavas, San Sebastián y Liceos Luis Dobles Segreda, Costa Rica, Superior de Señoritas, Dr. José María Castro Madriz y Colegio María Auxiliadora participaron, el 14 de setiembre, del festival de bandas en el parque Central de San José.

Además de los desfiles, el país vivió una de las actividades más queridas de las celebraciones patrias, el recorrido de la “Antorcha de la Independencia” en el cual más de 22 mil estudiantes del país trasladaron el fuego patrio, entre el 13 y 14 de setiembre, a lo largo de 378 kilómetros desde Peñas Blancas hasta Cartago.

Le recordamos a todos los estudiantes y profesores que el Ministerio de Educación confirmó que el martes 16 de setiembre los centros educativos estarán cerrados. No hay que ir a clases.