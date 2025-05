Desde Alajuela, un tico está dibujando para el mundo la batalla entre Batman y Deadpool

Las mundialmente poderosas empresas de cómics de superhéroes DC y Marvel, volverán a enfrenarse con sus personajes en una revista, como no lo hacían desde el 2003, y quien ya dibujó la portada y lo hará con la historia principal es un tico que vive en Alajuela.

Esta es la portada que hizo el tico para el importante evento. (Marvel / DC Comics/Marvel / DC Comics)

Daniel Mora, que en el mundo de las historietas lo conocen como Dan Mora, se encargó de dibujar la portada que ambas empresas le presentaron al mundo el pasado lunes 27 de mayo en medio de una tremenda expectativa. Los amantes de los superhéroes están vueltos locos porque el choque de DC Comics y Marvel será entre Batman y Deadpool.

Nosotros hablamos con Dan, quien está superfeliz y orgulloso de haber sido seleccionado para dibujar esta importantísima revista y él mismo nos confirmó que una batalla entre personajes de esas empresas no se daba desde el 2003 y, como dijeron representantes de ambos universos de superhéroes, es un evento que se da una vez por generación.

“Es un evento importante. No pasa muy seguido”, comenta Dan, quien ama dibujar y también ama las historietas, o sea, es su trabajo, pero también es uno de los millones de fanáticos de ese mundo.

Primer enfrentamiento

“El primer crossover (enfrentamiento entre dos empresas distintas) fue cuando enfrentaron a Superman con Spiderman, también hubo otro de Batman y Hulk e incluso Batman contra Spiderman.

Dan Mora se dibujó así mismo en formato de cómic y nos pidió que pusiéramos este dibujo de él. (Cortesía/Cortesía)

“Es la primera vez en la historia que se enfrentarán Batman y Deadpool, yo estoy muy emocionado porque como amante de los cómics, quiero realmente ver qué pasará con este enfrentamiento”, asegura Dan, a quien le asignaron la portada del lado de DC.

Explica el tico que uno de los escritores de comics más importantes del mundo, como lo es Grant Morrison (escocés), esel encargado de escribir lo que será la batalla de el murciélago y el mercenario.

“Tengo que explicar que la portada no necesariamente refleja lo que va a pasar en la historia. La portada ilustra un enfrentamiento, pero los detalles de toda la historia no se saben.

“Trabajé por varios días con gran emoción en la portada, fueron horas de mucha concentración. Sí sabía que la noticia se la iban a dar al mundo esta semana, algo que para mí es un gran honor”, reconoce el tico.

Asegura Dan que volver a trabajar con Morrison es una tremenda y positiva experiencia. “Es que siento que cuando trabajé con él en el pasado me faltaba mucho recorrido, estaba en pañales. Me alegró que propusiera mi nombre, la verdad, él siempre fue muy amable conmigo. No esperaba este honor, estoy muy feliz”, comenta el alajuelense.

Morrison y Mora trabajaron juntos por primera vez en la revista de cómics Klaus, de la editorial BOOM, en el 2015, 10 años después un proyecto los vuelve a unir.

Esta es la portada de Deadpool y Batman que hizo Marvel. (Marvel / DC Comics/Marvel / DC Comics)

Deadpool, por primera vez

El crossover DC Comics-Marvel será por todo lo alto, como se merece la presencia de Wade Wilson y Bruce Wayne en una misma revista, eso sí, la historia principal la va a dibujar el costarricense y, según nos cuenta, habrá otros equipos que se encargarán de otras historias.

“Trabajo con DC Comics, por eso sí he dibujado en varias ocasiones a Batman, al que nunca había dibujado es a Deadpool. Yo amo los cómics, siempre me gustó Deadpool, por eso ese proyecto me emociona tanto, porque es muy chiva trabajar con un personaje así en un crossover.

“El escritor (Morrison) no es de escribir cómics normales, le gusta explotar mucho los personajes, explotar mucho las loqueras y yo feliz. Deadpool es un personaje que rompe la cuarta pared y ahí se puede hacer mucho, me emociona tan solo pensar qué se va a escribir de él, ya me imagino las loqueras”, comenta muy motivado Dan.

Para noviembre

La noticia mundial la dio en exclusiva el medio de comunicación estadounidense, “Entertainment Weekly”, en donde se aclaró que este proyecto se divide en dos especiales: Deadpool-Batman, que lo publicará Marvel y tendrá guion de Zeb Well y los dibujos de Zeb Greg Capullo, ese saldrá a la venta el próximo 17 de setiembre.

Dan Mora, en el mundo de Flash para DC Comics, había dibujado al superhéroe corriendo por Costa Rica. (Cortesía)

El segundo, Batman-Deadpool, lo hará DC Comics, es el de Morrison y el costarricense, que es uno de los dúos más respetados y queridos de los últimos años. Esta revista se espera se publique el próximo noviembre.

Los dos proyectos van a enfrenar personajes de ambos universos, el de DC Comics y el de Marvel, pero los detalles no se han dicho.