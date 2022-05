Despiden a gerente bancario por acosar a conserje

El gerente de la sucursal del Banco Popular de San Ramón fue despedido por hostigamiento sexual, ya que, al parecer le dijo un montón de cochinadas a una conserje.

“Cuando me puse la primera dosis de la vacuna de covid, me dijo que me podía poner una vacuna, que era rico y que no dolía. Otro día que estaba lavando los trastes llegó a mi lado y me dijo: ‘que rico quitarle el cubrebocas y darle un beso’.

“No me puedo descuidar porque me sale con algún comentario o me toca las nalgas o las piernas, yo no estoy tranquila con ese señor, cuando llega a la cocina, yo dejo lo que estoy haciendo y me voy porque no quiero estar sola con él”.

Los jerarcas del Banco Popular despidieron al gerente sin responsabilidad patronal. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Estas son algunas de las declaraciones que dio una miscelánea, de apellido Corrales, al denunciar por hostigamiento sexual a quien se desempeñaba como gerente de la sucursal del Banco Popular en San Ramón, un hombre de apellido Fernández, de 53 años.

El testimonio es parte del expediente administrativo que la entidad abrió en agosto de 2021 contra Fernández y que terminó en una resolución de despido sin responsabilidad patronal por la gravedad de los hechos.

Como parte de la prueba presentada por la denunciante estuvo el testimonio de dos compañeros, quienes fueron informados sobre los comportamientos del gerente. También, mensajes de texto y grabaciones de llamadas al 9-1-1, pues en una oportunidad ella buscó ayuda en ese servicio de emergencias.

El órgano director a cargo de la investigación calificó el comportamiento del gerente de la sucursal bancaria como “acciones reiteradas, humillantes, ofensivas y evidentemente indeseables”, además, recomendó a la Gerencia General Corporativa el despido sin responsabilidad patronal.

Óscar Vargas Quesada, abogado de la víctima, explicó que también mantienen una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto delito de abuso sexual. El representante legal agregó que la mujer sufrió discriminación, ataques emocionales y, en la actualidad, enfrenta problemas para conseguir un nuevo trabajo.