Destacado estudiante nicaragüense es amante del fútbol y los Estudios Sociales

No es un secreto que para la mayoría de nicaragüenses el deporte favorito es el béisbol, sin embargo, para Óscar Molina Hernández, de 16 años, y protagonista de nuestra historia, el fútbol es su pasión.

Óscar es amante del fútbol y le gusta jugar como defensa.

Una posible razón de su amor por la pecosa es que Óscar tiene prácticamente toda su vida viviendo en Tiquicia, ya que sus padres lo trajeron cuando tenía un año, por lo que sus estudios y amistades los ha forjado en nuestro país y le agarró el gusto al fútbol.

Según le explicaron sus padres, ellos emigraron a Costa Rica debido al conflicto que había en su país en esos tiempos, y que recrudecieron del 2018 en adelante.

“Me gusta demasiado jugar al fútbol, así como basquetbol y atletismo. Me desempeño como defensa central o lateral izquierdo”, explicó Óscar.

Este joven es tan buen deportista que ganó dos medallas en una competición de atletismo en el cole.

Profesor huyó de Nicaragua y se reinventó en Costa Rica con un negocio de nacatamales

Es aficionado a La Sele y pese a la goleada sufrida ante España, sigue apoyando a los muchachos.

Parte de su familia sigue viviendo en Nicaragua y a veces va a visitarlos, pero no lo hace muy seguido.

Sobre cómo ve lo que pasa su país, nos indicó que siente que cada vez está peor.

“El país no mejora, como hacen creer los medios de comunicación de allá. Me encantaría que tuvieran una democracia como en Costa Rica, porque por la dictadura es que muchos tienen que emigrar de la tierra que los vio nacer”, comentó este joven vecino de Santa Ana.

Estudiante destacado

Actualmente, Óscar cursa el noveno año en el colegio Andrés Bello López de Santa Ana y a partir del próximo curso lectivo comenzará una nueva aventura con el Colegio Técnico Profesional de esa localidad.

Ahí cursará la especialidad de Contabilidad y Control Interno, la cuál le gustaría continuar una vez terminado el colegio. Él espera que dentro de tres años cuando esté por concluir, pueda quedarse en la empresa donde vaya a hacer la práctica profesional y así costear los estudios universitarios en esa carrera.

El joven nicaragüense destaca en los estudios y en los deportes como cuando ganó dos medallas en atletismo en el cole. (Cortesía )

Molina, además, de deportista es un estudiante destacado con calificaciones de 90 y 100, lo que no es tan sencillo de lograr, pero cuando le preguntamos si es de los que pasa todo el día estudiando o si solo pone atención en clases, nos contó que un poco de ambas.

“Sí entiendo rápido la materia que nos dan en clases, pero igual necesito repasarla un poco antes de los exámenes para refrescar los conocimientos”, compartió este joven, quien con su ejemplo demuestra que siempre se pueden aprovechar las oportunidades.

Nicaragüense graduado en Costa Rica: “He sabido aprovechar las oportunidades”

Su materia favorita es Estudios Sociales porque le atrae mucho saber sobre la historia y el pasado.

Y como se inclinará por una carrera relacionada con los números, asegura que no le disgustan las matemáticas.

Preocupado por su país

Óscar es el mayor de tres hermanos, Emily y Elvis, quienes sí son nacidos en Costa Rica.

Este joven estudiante cuenta que siempre se ha sentido bien acogido por sus compañeros de escuela y colegio, aunque sí ha escuchado comentarios sobre que los nicaragüenses solo vienen a robar o a hacer daño.

“Pienso que se refieren a cierto grupo de personas que vienen a hacer eso, pero pienso que la mayoría vienen acá a trabajar o a buscar superarse”, dijo.

Además, este joven es muy hogareño, pero cuando sale con sus amigos generalmente es a ver una película o darse una vuelta.

Ya acá en el país y a su corta edad, Óscar ha sido testigo de los múltiples pleitos que se llevan a cabo en los centros educativos de todo el país y el suyo no fue la excepción, ya que expulsaron a un estudiante por este tipo de comportamiento.

“Siento que la gente tiene cierta razón al decir que somos una generación frágil, porque los problemas de los que yo me he dado cuenta, se producen por comentarios que no les gustan a una persona y por eso arman la pelea”, compartió Molina.