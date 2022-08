Día de la Madre: ¿Cómo afrontar este día si ella ya no está?

El Día de la Madre es muy importante en los hogares costarricenses, sin embargo, hay muchos en los que la ausencia de la mamá, no importa si es reciente o desde hace años, no puede evitar opacar la celebración.

El duelo por la ausencia de la madre en estas fechas, es muy grande. (Cortesía)

“Al celebrarse este tipo de fechas, es casi un hecho que nos evocan los momentos especiales vividos y eso, puede generar una intensificación en el dolor o en los estados emocionales de las personas, más cuando la pérdida está tan cercana a esta fecha”, explicó Álvaro Solano, director de Psicología de la Universidad Fidélitas, experto en manejo del duelo.

Para que lo enfrente mejor, Solano recomienda:

Exprésese, no se reprima: Es importante que pueda expresar y liberar todo lo que siente, no guardárselo. Haga actividades que la ayuden a soltar sus emociones (cantar, ver películas que la hagan llorar, etc).

Carta terapéutica: Si los recuerdos de su mamá le generan mucha depresión o tristeza, escríbale una carta donde le exprese sus sentimientos, recuerde momentos vividos y cuéntele las anécdotas que más le hacen recordarla.

Hijos ayudaron a mamá a dejar atrás una vida en la que sufrió violencia

Libere sus emociones: Al terminar la carta, vaya a un lugar especial para ambas, queme la carta como un símbolo de liberación de lo que está sintiendo.

Dejar ir: Vaya al cementerio o lugar donde descansa su madre a soltar globos y con ellos, los pensamientos, los sentimientos y las emociones.

Comparta: Reúnase en familia y conmemore el Día de la Madre recordando todo lo que vivieron con ella. A veces las personas tienden a evitar este tipo de actividades, pero al contrario, es muy bueno hacerlo en el núcleo familiar, recordando viajes, paseos, regaños, chistes, castigos y demás experiencias que, de alguna forma, al recordarlas, generan un estado de ánimo positivo que siempre va a contribuir con la resiliencia que necesitan las personas durante un proceso de duelo.

La liberación de globos permite dejar ir los pensamientos y sentimientos de dolor. (Rafael Pacheco Granados)

Disfrute de sus recuerdos: Ríndale honor haciendo lo que usted sabe que le hubiera gustado a ella que se hiciera en esta fecha tan especial. Comparta la comida que a ella le hubiera gustado que compartieran en familia, escuche la música que a ella le gustaba y disfrute de sus recuerdos. Que no se convierta en un tabú.

Las redes sociales: Muchos evitan las redes sociales porque se llenan de posteos con fotos de los amigos con sus madres. Hágalo usted también, busque una foto con ella que le recuerde algo bonito vivido por ustedes y permítase atesorarlo en positivo y compartirlo.

Es importante soltar, buscar apoyo terapéutico, rememorar a ese ser querido para ir superando el dolor, la tristeza y depresión.

Todos los días mamá sube y baja más de 100 gradas con hijo con parálisis cerebral a cuestas (video)