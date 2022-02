Día del Amor: Marcos González y Anny Garro, la pareja que hace un gran equipo

Marcos González y Anny Garro son un equipo, por eso trabajan juntos hasta cuando salen a hacer Ubert Eats. Foto: Cortesía de Marcos González. (Cortesía de Marcos González)

Marcos González y Anny Garro saben bien qué significa luchar por el amor.

La pareja cumple este 16 de febrero 14 años de matrimonio y aunque, claro, no todo ha sido color de rosa, aseguran estar más enamorados que nunca.

Ellos son muy conocidos en Belén de Heredia porque además de tener un taller de bicicletas se ayudan económicamente haciendo entregas para la empresa Uber Eats y en los dos trabajos siempre están juntos.

Su historia de amor es muy particular. Se conocieron en unas fiestas de Belén en el 2007, cuando se celebraban los 100 años de la instalación de la primera municipalidad local.

La pareja lucha cada día por darle lo mejor a sus hijas. Foto: Cortesía de Marcos González. (Cortesía de Marcos González)

“Fui a las fiestas y estaba sentada en las gradas de la iglesia cuando Marcos llegó y me habló. Fue increíble la conexión que tuvimos de inmediato, horas después nos hicimos novios y él fue a mi casa a pedir la entrada. Yo tenía 21 años y fue mi primer novio”, cuenta Anny.

“Cuando teníamos cuatro meses de ser novios queríamos irnos a vivir juntos, pero mi papás decían que yo no salía de la casa si no era casada. Yo en ese tiempo trabajaba con un abogado y le pregunté si nos podía casar; un viernes le pregunté a mi novio si él se casaría conmigo y como me contestó sí le dije: ‘bueno, mañana sábado nos casamos’. Fue una locura, el abogado llegó tarde, entonces nos comimos la cena antes de casarnos”, recordó entre risas.

Duro inicio

La pareja se fue a vivir a un cuarto que había a la par de la casa de los papás de Marcos.

Era un sitio muy humilde, con piso de tierra, pero eso no los desmotivó; al contrario, le pusieron ganas para ir superándose.

Con cada aguinaldo estos valientes han ido mejorando su casa. Foto: Cortesía de Marcos González. (Cortesía de Marcos González)

“Nuestra primera hija nació al año de casados, la pedimos con mucho amor, se llama Nahomy y llegó a hacernos muy felices”, cuenta Anny.

“Casi siempre hemos trabajado juntos, primero lo hicimos en un supermercado, mi esposo como guarda y yo en una tienda de videojuegos. Después los dos trabajamos por unos años en una empresa de electrónica; durante todo ese tiempo fuimos cumpliendo nuestras metas, mis suegros nos dieron un terreno y construimos nuestra casita”.

Al principio hicieron solo un cuarto y un baño y con cada aguinaldo hacían un agregado; ahora la casita tiene dos cuartos, baño, sala, comedor y cocina.

Una de las locuras de Marcos y Anny es hacer cosplay. Foto: Cortesía de Marcos González. (Cortesía de Marcos González)

Otra de las bendiciones que llegó a la familia fue Noemy, que tiene ahora tres añitos.

Ella fue como un milagro, la pidieron por años pero un médico les dijo que era muy probable que Anny no pudiera volver a quedar embaraza por unos problemas que tenía; sin embargo, sí fue posible.

Como todo matrimonio, Marcos y Anny han pasado por momentos duros, pero han luchado para salir adelante.

“Cuando teníamos como tres años de casados tuvimos problemas muy serios, yo tenía problemas de alcoholismo y mi esposa era muy celosa, entonces peleábamos mucho, pero decidimos buscar ayuda y eso nos ayudó mucho como pareja”, contó Marcos.

Los detalles y las aventuras siempre han alimentado el amor de esta pareja. Foto: Cortesía de Marcos González. (Cortesía de Marcos González)

Valientes

Antes de la pandemia Marcos trabajaba en un ciclo de bicicletas y Anny estaba contratada en temporada alta en una tienda de departamentos, pero cuando socó la emergencia los dos quedaron desempleados.

Con la plata de la liquidación de ambos pusieron un taller para bicicletas; al principio empezó muy bien, pero la pandemia también redujo la clientela.

“Hay días buenos y otros no tanto, esos días malos en los que no tenemos bicicletas para reparar aprovechamos para hacer Uber Eats; lo hacemos juntos porque mi esposa y yo somos un equipo, yo manejo la moto y ella es la que va a los restaurantes y acomoda la comida en el bolso asegurándose de que todo quede bien y nada se vaya a regar o a desacomodar”, detalla Marcos.

Ellos siempre soñaron con ser papás y la llegada de sus muñecas completó su felicidad. Foto: Cortesía de Marcos González. (Cortesía de Marcos González)

“Es igual en el taller porque siempre hacemos limpieza de las piezas, yo las desarmo, ella las limpia y las deja como nuevas y yo las vuelvo a ensamblar”, agregó.

Anny dice que se siente muy feliz de ver su matrimonio fuerte pese a los obstáculos y hasta envió un consejo a las parejas que quizás pasan por situaciones complicadas.

“El respeto y la comunicación son fundamentales en una pareja, también es importante romper la rutina, Marcos a veces me dice que me aliste porque me va a llevar a comer a un restaurante en San José y cuando me doy cuenta vamos en el bus para Puntarenas, esas sorpresas avivan la relación.

Marcos y Anny reconocen que su relación no es perfecta, pero todos los días luchan por mejorarla. Foto: Cortesía de Marcos González. (Cortesía de Marcos González)

“Otro factor importante es que cuando uno tiene problemas con la pareja no debe tener miedo ni vergüenza de buscar ayuda, pero con gente que sepa, no con la familia porque por más que lo amen a uno los consejos no serán los mejores. Uno puede buscar ayuda en grupos como Matrimonios en Victoria, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios y en ese tipo de organizaciones dedicadas a fortalecer la familia”, aseguró.

Este 14 de febrero la pareja pasará en familia con sus hijas, se comprarán flores y chocolates, algo sencillo, pero el 16 de febrero sí se pegarán una buena escapada, saldrán a comer y pasarán fuera toda la noche para celebrar su aniversario de bodas como debe ser.