Día del Padre: Un papá no se arruga para criar solo a su hijo y nos compartió su valiente historia

Osvaldo Nájera es el feliz papá de Luciano, un niño al que cría con mucho amor. Cortesía.

Todos los días, Osvaldo Nájera utiliza sus “superpoderes” para salir adelante con sus diferentes trabajos. Todo lo que hace lo emociona, pero, sin duda, se le infla el pecho cuando habla del brete más importante de todos: el de criar a su hijo Luciano.

Tal y como lo dice su nombre, Luciano se convirtió en la luz que ilumina la vida de Nájera, quien a sus 48 años no se cambia por nadie y, pese a los duros momentos que ha enfrentado, se declara un papá enamorado de su hijo y hoy es quien tiene la custodia del pequeño.

En este Día del Padre, Osvaldo abrió su corazón y quiso contarle al mundo lo mucho que ha luchado para que su niño sea feliz. No es una tarea fácil, como él reconoció, pero en este papá no existen imposibles cuando se trata de darle al pequeño todo lo que necesita.

“Luciano es un milagro de Dios. Por un momento se pensó que su madre no podía tener hijos y cuando supe que iba a ser papá me emocioné mucho, porque uno de mis sueños era tener hijos.

“Los años pasaron y se dieron diferentes situaciones, hubo momentos muy difíciles, temía perder a mi hijo, pero afortunadamente en el camino encontré personas que me ayudaron para superar estas pruebas y el año pasado se me dio oficialmente la custodia de Luciano y hoy vive conmigo. Él ve a su madre, porque yo no le quito ese derecho”, afirmó. Entre quienes le ayudaron está la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre, cuya presidenta es doña Eugenia Quesada.

Luciano está en cuarto grado y le encanta ir al cine, comer plátano maduro y jugar básquet con su papá. Cortesía.

Todo terreno

El día de Osvaldo inicia muy temprano. Se despierta a las 4:30 de la mañana para alistarse y luego dedicarle tiempo a Luciano. Le prepara el desayuno, lo ayuda a alistarse y lo lleva a la escuela. El menor está en cuarto grado y no viaja en buseta, su papá lo lleva y lo recoge, para seguir fortaleciendo el lazo que une a ambos.

“El uniforme y el maletín lo dejamos listos desde la noche anterior, esto me ayuda montones para cumplir con la rutina del día. A veces, si llueve, dejo que Luciano duerma un poquito más y le preparo cereal, pero por lo general le doy gallo pinto, porque le encanta.

“Luego de que lo dejo en la escuela, me voy a cumplir con mis diferentes trabajos, manejo redes sociales, trabajo en eventos, hago lo que sea, por mi hijo me dedico a cualquier cosa. Ya por la tarde, nos ponemos a hacer tareas, estudiar y si tengo que salir, mi mamá me ayuda con Luciano. Ella está enamorada de mi hijo y vive a la par de mi casa, nos ayuda mucho”, relató.

Luciano es asmático y tiene problemas de la vista. Es daltónico, por lo que su papá ha aprendido a hacer que su vida vaya más allá de los colores. Es un proceso de aprendizaje para ambos y Osvaldo ya sabe qué hacer cuando el niño ve un color y es otro completamente diferente.

“Yo uso trucos, porque a veces me dice que un objeto es verde y en realidad es café, si algo es rojo claro lo ve como rosado y si hay algo que sea rosado oscuro lo ve morado. Nosotros nos sentamos, analizamos lo que él ve y yo le ayudo, porque eso pasa con todo, con la ropa, objetos, todo lo que ve alrededor”, comentó.

El pequeño Luciano no se quedó atrás y contó todo lo que le gusta hacer con su papá.

“Nos gusta jugar bola, a veces jugamos básquet. Nos gusta ver películas, a veces le ayudo en el trabajo, porque me aburro. Nos gustan la películas de acción, de superhéroes.

“Estoy muy feliz de tener un papá como él, que se preocupa por mí, nos gusta pasar tiempo juntos y mi papá siempre me ayuda con las tareas, me da medicamentos cuando estoy enfermo. Me encanta comer plátano maduro y sushi y, por eso, a veces me lleva a comer, él trabaja para que yo sea feliz”, dijo.

La jornada de Osvaldo inicia todos los días a las 4:30 de la mañana, para alistarse y llevar a su hijo a la escuela. Cortesía.

Altos y bajos

La tarea de criar un hijo no es fácil y que lo diga muy bien Osvaldo, quien debe jugársela solo con su hijo. Como en todo, hay días buenos y malos, pero pese a las circunstancias, Nájera se arrolla las mangas y trabaja de sol a sol por Luciano.

“Es difícil, pero hermoso. Yo me siento orgulloso de ser papá, de tener a mi hijo a mi lado, pero no le miento, es difícil. A veces es difícil ver que hay dificultades económicas, que él se enoja si lo regaño, las carreras, pero todo lo hago por amor.

“A veces salimos y la gente nos ve como raro, no sé por qué les cuesta entender que hay padres que amamos a nuestros hijos. Vamos al cine, al parque, somos muy hablantines y hay personas que ven de forma extraña lo mucho que nos queremos”, comentó.

Pero más allá de las dificultades, están las satisfacciones y en este Día del Padre se mostró orgulloso de ver al niño que saca adelante con esfuerzo y amor.

“Lo más bonito es ver cada logro que tiene, cuando lo veo que hace sus cosas solo, que llegue y me entregue un certificado, un trofeo, una buena calificación, eso me infla el pecho. Cada cosa que Luciano me ha hecho, la tengo guardada entre mis cosas, entonces si tengo que sacar una camisa, un pantalón, por ahí me encontraré un dibujo y me pongo eufórico.

“La verdad es que no cambio cada uno de los momentos vividos, para nosotros es normal pasar tiempo juntos, sé que algunas personas no suelen dedicarle tiempo a sus hijos, pero es lo que me queda, el respeto y el cariño”, recalcó.