Sobreviviente de cáncer de próstata: “Dios me dio la oportunidad de vivir porque debo resolver algunas tareas”

Fernando Ruiz, de 76 años (señor atrás, con anteojos), superó el cáncer de próstata hace 21 años. Cortesía.

Este domingo 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre y por eso les queremos contar la historia de don Fernando Ruiz, un señor que a sus casi 77 años vive la vida de una forma excepcional.

Don Fernando superó el cáncer de próstata hace 21 años y al día de hoy le encanta compartir su historia de vida con otros varones, para que tomen importancia de la necesidad de cuidar su salud.

Ruiz es químico de profesión y, aunque está pensionado, sigue dando asesorías en el tema de pinturas, que fue su especialidad a lo largo de su vida. Además, ama compartir con su familia y es fiel aficionado al béisbol, aunque el equipo de sus amores, los Yankees de Nueva York, tienen rato de no darle alegrías en Las Grandes Ligas.

Don Fernando, quien vive en La Guácima de Alajuela, conversó muy amablemente con La Teja y nos contó su historia. Este caballero, todo un roble, es el papá de José Pablo, Luis Fernado y Daniel Alberto y el orgulloso abuelo de Sofía, Emilio y Catalina.

Ruiz con su esposa Rosa María y su perrito Max. Cortesía.

Un fallecimiento: alarma

El papá de don Fernando, del mismo nombre, falleció el 25 de febrero del 2001 a raíz del cáncer de próstata. Según contó su hijo, la enfermedad le reapareció después de 15 años.

“Cuando Papá muere me encuentro un compañero de colegio, Marco Antonio Venegas, con quien fui muy amigo. Él era urólogo, me acompañó en el funeral y me dijo que por herencia tenía que comenzar a controlarme cada seis meses. En eso yo tenía 55 años.

“Sinceramente, antes de eso no me chequeaba, porque las campañas de concientización no existían como ahora, no había tanto interés en el tema de la prevención y yo conocía la enfermedad, pero era un hombre muy sano y por eso no me había chequeado. Me operaron de apendicitis a los 16 años e iba poco a hacerme exámenes”, relató.

454 hombres fallecieron por este cáncer el año anterior.

Fernando con su nieta Catalina y su esposa. Cortesía.

Ruiz comenzó a examinarse seis meses después de la muerte de su padre y cada vez que se sometía al antígeno prostático, le salía alterado. Lo estuvieron tratando por una posible prostatitis, pero cada vez aumentaban los porcentajes de los antígenos y llegó el momento de someterse a varias biopsias.

“Una de ellas me salió positiva y solo la mano de Dios provocó que me detectaran el cáncer a tiempo. Por supuesto que hubo sorpresa cuando me dieron la noticia, pero tenía la esperanza de que no fuera tan impactante y cuando me dieron la noticia, tuve dos personas que me ayudaron a tomar una decisión importante en mi vida.

“Mi esposa Rosa María fue un baluarte, porque en ese momento estando trabajando. En una de las tantas giras, en la zona sur, mi esposa me llamó el 5 de setiembre y me dijo que el dorctor Marco le dio un panorama sobre mi salud y debía tomar una decisión”, afirmó.

El doctor Venegas le ofreció a su amigo y paciente la posibilidad de operarse del cáncer de una vez o esperar un año para someterse a una cirugía. Una semana después, era operado en el Hospital Calderón Guardia.

Don Fernando aseguró que no lo pensó mucho, porque, casualmente, un día antes soñó con su papá.

“Era la primera vez que me soñaba con él desde que falleció. Él se me apareció y me dijo: ‘Mijito, ¿estás listo?’. Yo le respondí: “Sí papá, ¿por qué?’. Él me respondió: ‘Ya estoy listo también’. Horas después me llama mi esposa y ahí era donde yo necesitaba tomar una decisión: era el cáncer o yo y aquí le estoy contando el cuento”, destacó.

La cirugía salió sin contratiempos y, según contó este sobreviviente de cáncer, en una de las biopsias le pudieron quitar el tumor, porque era de un tamaño muy pequeño, según le dijeron días después, con información relacionada a unos casos que se presentaron en Francia.

Luego de la operación, don Fernando estuvo en cama un mes completo y después otro más con poco movimiento. Por el tamaño del tumor no llevó quimioterapia ni radio terapia.

Hace poco recibió un reconocimiento del Colegio de Químicos, por su amplia trayectoria profesional. Cortesía.

Renacer

En la actualidad, don Fernando se cuida caminando todos los días, comiendo sano y trabajando. Cinco años después de la cirugía fue dado de alta.

“Estoy seguro de que Dios me dio la oportunidad de vivir porque debo resolver algunas tareas.

“Ahorita dando apoyo a unos parientes que lo están necesitando, sigo ejerciendo mi profesión y de vez en cuando me llaman para consultas o porque necesitan apoyo de mi parte en el tema de pinturas.

“Me gusta bailar, escucho y bailo salsa y trato de conversar mucho con mis hijos. Dios es tan misericordioso que me da la revancha de hacer con los nietos lo que no pude hacer como papá”, dijo entre risas.

Este campeón cree que, en la actualidad, los hombres cuidan más su salud.

“Ese paradigma de no hacerse las pruebas que ayudan a detectar el cáncer de próstata ha cambiado y los varones escogen entre la vergüenza de no hacerse una prueba o el derecho a seguir viviendo. Creo que ese sentimiento machista debe ir desapareciendo”, afirmó.