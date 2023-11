¿Pagar el marchamo 2024 o dar regalos de Navidad a la familia? Expertos le ayudan a lograr las dos

¿Dar los regalos de Navidad o pagar el Marchamo 2024? Expertos le ayudan para que este pago no sea un dolor de cabeza. Foto ilustrativa.

El pago del marchamo 2024 le genera dolores de cabeza a algunas personas, que a lo largo del año no pudieron hacerse un ahorro para cancelar este impuesto y, por eso, intentan a final de año ver cómo lo logran.

Algunos, con tal de no sacrificar los regalitos de Navidad, se endeudan para pagar el marchamo y esa no es una medida recomendada por los expertos.

Otros conductores de carros y motos se hacen la idea de no pagarlo a tiempo y esperan a que inicie el 2024 para pagarlo, pero aplicar esta medida tampoco es recomendable, porque además del monto del marchamo, se vería expuesto a pagar multas, a partir del primero de enero.

¿Qué se puede hacer para pagar el marchamo sin sacrificar otras cosas, como los detallitos de la época?

El pago del marchamo es obligatorio para que pueda circular por las vias del país. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Una obligación

El economista Daniel Suchar fue claro: una persona que compre un vehículo sabe que a final de año tiene que pagar el marchamo, por lo que no se puede hacer el maje.

“Es un compromiso que asume la persona que adquiere un vehículo, entonces, lo más inteligente es prepararse para que en la época de cobro, no se le olvide pagarlo.

“Para lograrlo actualmente hay muchas herramientas: ahorros programados con financieras, cooperativas, bancos; se puede pagar con tasa cero, usando la tarjeta de forma responsable; pero si es una persona que no posee tarjeta, debe buscar cómo lograrlo”, destacó.

LEA MÁS: Conozca la profesión oculta de Jorge Dengo, el “papá” de la rebaja del marchamo

Para Suchar, el quedarle bien a los demás le puede salir caro y, por eso, ofrece otra alternativa.

“Si recibe aguinaldo use una parte de él. A los dueños de carros y motos se les ofrece dos meses para poder hacer el pago y por lo general ya saben más o menos cuánto deben pagar, no le va a aumentar el monto de forma exagerada, por eso, lo menos recomendable es pedir prestado para hacer este pago”, destacó.

El cobro del Marchamo 2024 inició el 3 de noviembre pasado. José Cordero. (Jose Cordero)

Otras prácticas

Manuel Mojica, docente de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR, añadió que quien posee un vehículo debe ser consciente de la realidad que vive, para así determinar los gastos.

“Es importante siempre hacer un presupuesto, porque hay gastos que no son negociables, son cosas que se deben pagar sí o sí y ya saliendo de esos gastos, me la puedo jugar con lo que queda.

LEA MÁS: Marchamo 2024: Ahora hay una forma más fácil de saber cuánto le toca pagar

“No es lo mismo, una persona soltera, que aporta a su casa y no tiene responsabilidades, a una familia en donde haya hijos, se paguen alquiler y recibos. Ahí uno no puede decirle a la abuelita que no le comprará la insulina, o sólo le dará la mitad del tratamiento”, manifestó.

Mojica añadió que al ser Costa Rica un país tan sociable y en donde hay gente pelotera, no cree que se abstengan de dar regalos a sus parientes y, por eso, le brinda una serie de consejos para cancelar el marchamo de una forma responsable.

Si planifica la fiesta de Navidad, busque ayuda a algunos de los presentes para que no corra con todos los gastos. Foto ilustrativa. (Shutterstock/Shutterstock)

“El monto del marchamo debería entrar en esos gastos no negociables, así que si me gusta comprar confites, chocolates y galletas, se puede comprar menos o no comprarlas del todo y así ahorro poco a poco.

“Si se hace una fiesta en estos días, se puede buscar la forma de hacer un evento más pequeño, o lograr que alguien de la familia me colabore y buscar cómo economizar con los productos que daré en este evento”.

El docente comentó que en la medida de lo posible, no se sacrifiquen las cosas que se necesitan para mantener el equilibrio en el consumo, como los alimentos básicos, sino más bien recortar cosas que no son indispensables.

“Creo que no se deben tomar medidas radicales, si tengo que comprar algún obsequio, puedo hacerlo aprovechando ofertas, si el carro es compartido, se puede negociar el pago del marchamo, ver qué se puede pagar con el aguinaldo.

“Además, si tiene tarjeta de crédito es importante planificar los pagos con tarjeta, que por lo general se cancela 45 días después de la fecha de corte”, comentó.

LEA MÁS: Marchamo 2024: ¿Sabe en qué se invierte el famoso SOA?

Manuel es consiente de que algunas personas no pudieron ahorrar en el año porque tuvieron alguna emergencia, pero se debe mantener esta práctica todo el tiempo que se pueda.

“En diciembre siempre hay más gastos de lo que uno espera y por eso, un presupuesto me ayudará a guiarme. Otra cosa: hay personas que políticamente creen que el pago del marchamo es un robo, pero hay que hacerlo, no tienen quite”.

Manuel expresó que si una persona la ha visto ruda en lo que llevamos del año, no se puede pretender que en diciembre se le llene de regalos a la familia, tomando en cuenta de que hay otros gastos importantes.

“Hay que definir prioridades y una de ellas en esta época es el pago del marchamo, por lo que los parientes del conductor deben ser realistas y ver si pueden recibir obsequios de su parte”, comentó.