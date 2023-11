Marchamo 2024: ¿Sabe en qué se invierte el famoso SOA?

Cuando uno paga el marchamo, vienen varios rubros que muchos ni saben de qué se tratan, como por ejemplo el Seguro Obligatorio de Vehículos (SOA).

El Instituto Nacional de Seguros informó que los millones recaudado por el SOA son usados en la atención de víctimas de accidentes de tránsito, ya que cubre los gastos médicos y de incapacidades a los lesionados.

El SOA es uno de los rubros que se cobra en el marchamo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de las personas que pierden la vida en accidentes de tránsito ofrece indemnizaciones a los familiares hasta por un monto de ¢6 millones, por persona, por evento.

El INS detalló que en el 2022 se usaron ¢60.500 millones en la atención de víctimas de accidentes en carretera.

Este año, entre enero y setiembre, se invirtieron más de ¢45.300 millones.

El cobro del marchamo 2024 se atrasó porque la Superintendencia General de Seguros (Sugese) rechazó las tarifas del SOA propuestas por el INS.

El jerarca de la Sugese, Tomás Soley, fue quien dijo que el cobro no se podía hacer sin las tarifas del SOA autorizadas por la Superintendencia.

El cobro del marchamo arrancó tarde este año. Foto: Cortesía INS.

“El cobro no puede iniciar sin una tarifa autorizada, es una decisión que debe tener en cuenta el instituto. No hay tarifa autorizada, pareciera que no puede iniciar el cobro”, dijo Soley cuando informó del tema.

El rechazo se dio porque, supuestamente, el INS no presentó un fundamento real y convincente que justificara las tarifas de dicho impuesto. Además, pretendía rebajar las tarifas cuando en realidad los accidentes han aumentado.

Luego de hacer nuevos cálculos y enviarlos a la Sugese, el cobro del marchamo se inició el viernes 3 de noviembre.