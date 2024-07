Día del Pollo Frito: Joven combinó el pollo frito con el Caribe y el resultado es delicioso

Mich’s Chicken abrió sus puertas hace 4 años para ofrecerle pollo frito con un toque único. José Cordero. (Jose Cordero)

Una pulseadora llevó la receta del pollo frito al siguiente nivel y se encargó de darle un toque único, con el que sus clientes quedarán fascinados al probarlo.

Un bocado de este producto lo trasladará de inmediato al Caribe costarricense, en donde la jugosidad del pollo se mezcla con el picante del chile panameño y especies únicas que le dan vida a decenas de platillos de la cocina caribeña. Además, cada trozo de pollo se acompaña de los tradicionales patacones, preparados en el momento, crujientes y con un toque de sabor especial.

Michelle Zeledón es una joven de 30 años, que se armó de valor durante la pandemia para darle vida a este proyecto y hoy se une a las celebraciones del Día Mundial del Pollo Frito para contarnos su historia detrás del éxito de su negocio, llamado Mich’s Chicken, que se localiza en San Antonio de Coronado.

“Mi negocio va a cumplir cuatro años, nació durante la pandemia del covid-19. Tuve una experiencia antes, no muy agradable a nivel laboral y estuve sin trabajo por año y cuatro meses. Ese tiempo lo aproveché para estudiar y durante ese lapso pensaba si me lanzaba al agua.

“A causa de la pandemia, mi mamá estuvo trabajando medio tiempo y mi hermana se quedó sin trabajo y diay, no podía estar sin hacer nada y gracias a una tía, hice una rifa para comprar algunos implementos básicos y así comencé con esto y hasta el día de hoy”, recordó.

Fiebre. Michelle es saprissista envenenada e invitaría a ojos cerrados al delantero morado Warren Madrigal.

02/07/2024, San José, San Antonio de Coronado, entrevista con Michelle Zeledón, para conversar acerca de su emprendimiento. (Jose Cordero)

Poco a poco

Michelle no era aficionada a la cocina; sin embargo, por la necesidad se dio a la tarea de investigar cómo podía hacer este icónico producto de una manera original y poco a poco le fue dando el toque que le gusta a sus clientes.

“Recuerdo que los primeros pedidos eran de familiares y amigos, hubo un par de errores al inicio, pero se solucionaron y mantengo la receta al día de hoy. Lo que me distingue de las demás ventas de pollo frito, es que, además del toque caribeño, lo vendo completamente deshuesado, en trozos, acompañado de los patacones.

“Con el paso del tiempo incorporé otros productos al menú. Tenemos una hamburguesa de pollo y patacón que es la mejor, chalupas y nachos”, recalcó.

Un poco de historia El origen del pollo frito viene de la antigua Grecia y Roma, aunque algunos lo atribuyen a China o Egipto. Sin embargo, se convirtió en una receta popular en la Edad Media (del año 492 a 1492). El pollo frito, como lo conocemos hoy es escocés, pues son de las primeras poblaciones en freír sus alimentos y fueron quienes migraron al sur de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) marcó un crecimiento en el consumo de pollo frito, pues los gringos lo consideraban un manjar. En Costa Rica, la primera cadena en traer el pollo frito fue Kentucky Fried Chicken (KFC) en octubre de 1969.

Michelle se preparó durante un año para buscar la mejor forma de vender su pollo frito. José Cordero. (Jose Cordero)

¿Por qué el pollo con toque caribeño?

“Mi comida favorita es el rice and beans, estoy enamorada de Limón, tengo una conexión especial con el Caribe. Recuerdo que en el colegio tuve amigos de Limón y me hablaban de la zona y yo me fui enamorando y mi deseo es irme a vivir a Limón, cuando esté grande.

“Siempre he sido del pensamiento que no quiero vender lo mismo que venden los demás. No está mal, pero ¿para qué me pongo a vender tacos si a los 50 metros habrá otra soda vendiendo tacos? Quería hacer algo original y gracias a Dios me ha funcionado hasta el día de hoy”, destacó.

Michelle se encarga solita del negocio y una de sus metas es abrir un local para poder contar con más ayuda y que le permita crecer. Además, desea que sus productos se vendan a través de plataformas. Confesó que las redes sociales han sido un aliado importante para ver crecer su proyecto.

Mich's Chicken se ubica en San Antonio de Coronado. José Cordero. (Jose Cordero)

“No soy amante de las redes sociales, me considero chapa para hacer videos, pero desde un inicio me sirvió meterme en grupos de Facebook sobre ventas y promocionar lo que hago y constantemente, a través de whatsapp y las redes sociales también publico los paquetes y los horarios”, afirmó.

Para Zeledón, el principal reto en estos cuatro años ha sido mantenerse.

“Es duro, muy duro, pero he logrado salir adelante manteniendo los pies sobre la tierra, el tiempo de Dios ha sido perfecto hasta el día de hoy. No tengo nada regalado, todo me ha costado y siempre he puesto el negocio y a mis clientes en oración. Dios es mi principal apoyo”, afirmó.

Mich’s Chicken abre de martes a domingo y ofrece servicio para llevar. Puede contactarlos a través del whatsapp 7124-8527. En Instagram y Tik Tok aparecen como michschicken.cr.