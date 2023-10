¡Miska, Muska, la cafetería de Mickey Mouse llegó a Costa Rica!

La cafetería Mickey’s House le espera para ofrecerle a los fans de Mickey Mouse una experiencia única. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

¡Hola amiguitos! Mickey Mouse tiene una nueva casa en Costa Rica y quiere invitarte a conocerla, para que disfrute de un ambiente único y pruebes la más deliciosa comida. Pero para entrar en ella hay que decir las palabras mágicas: ¡Miska, Muska, Mickey Mouse!

El 1º de octubre pasado abrió sus puertas la cafetería Mickey’s House, un espacio dedicado a los fans del ratón más famoso del mundo y promete brindarles una experiencia inolvidable, rodeada de color, fantasía y de muchas orejas, guantes y pantaloncillos rojos.

Esta cafetería se ubica en Cartago, frente a la esquina noreste de la basílica de los Ángeles. Vanessa Jiménez es su dueña y conversó con Tiempo Libre para contar que hace 24 años nació su amor por el famoso personaje y en un tiempo récord logró darle vida a este negocio.

Este lugar es ideal para los "Mickey lovers". Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Mickey es mi personaje favorito y no encontré otra temática con la que pudiera destacar entre las demás. Lo implementamos y desde que abrimos ha tenido buena aceptación de parte de niños y adultos.

“Desde hace año y medio queríamos abrir una cafetería, pero por distintas razones no lo habíamos logrado y en cuestión de 10 días logramos tener todo listo para lograr materializar un sueño. Y no quería que fuera de otra forma, para mí tenía que ser con la temática de Mickey”, dijo esta pulseadora.

Vanessa Jiménez es la mente detrás de Mickey’s House. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Un sueño

Vanessa recordó que cuando tenía 16 años le regalaron una figura de Mickey Mouse y eso despertó su amor por este personaje de Disney, al punto de que hoy colecciona peluches y hasta su carro está decorado con artículos alusivos a él.

“Tengo peluches, mi carro está personalizado y me hice fan totalmente y sigue siendo mi novio hasta el día de hoy. Fui dos veces a Disney con mis 3 hijos y cuando lo visité la primera vez lloré y ellos me vacilaban, no podían creer que me emocionara tanto”, recordó.

Dentro del negocio se dejará llevar por la evolución del personaje de Mickey Mouse. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Jiménez comentó que trabajaron de sol a sol para lograr ver su sueño plasmado.

“El lugar estaba desocupado, hablamos con la dueña, porque nos parecía un buen punto y logramos alquilarlo y comenzamos a buscar todo para amueblarlo y decorarlo.

“Logramos conseguir que nos hicieran las mesas con imágenes de Mickey, que las paredes tuvieran sus diseños, conseguimos un rótulo luminoso con la cara del ratoncito, vasos y hasta unos chorreadores de café personalizados. Cuidamos cada uno de los detalles”, destacó.

¡Vengan ya a disfrutar!....

Metros antes de llegar a la cafetería, el cliente notará que va para un lugar mágico, distinto. Y al entrar se deja envolver por toda la decoración y la calidez que recibe en el trato de doña Vanessa y su hija Tamara, quien le ayuda con el servicio al cliente y toda la parte administrativa.

La especialidad de la casa es el Sándwich de Mickey, que se acompaña de papas gajo y salsas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Dentro del local hay unas paredes decoradas con imágenes que repasan la evolución del personaje, desde su creación en 1928. Al frente, hay una pared amarilla que le permite a los clientes dejar un mensaje, dentro de una manita del ratón.

Mickey’s House abre todos los días, de 8 a.m. a 8 de la noche. Ahí le ofrecen desayunos, como gallo pinto y sándwiches y cuenta con diferentes opciones para el almuerzo, desde el tradicional casado, hasta wraps o algunos platillos especiales, como salmón o medallones de pollo.

Si lo que usted desea es disfrutar del cafecito de la tarde, puede pedir una torta chilena y también le ofrecen crepas dulces y saladas. Puede cancelar sus compras en efectivo, con tarjeta o SINPE móvil.

La especialidad de la casa tiene dos grandes orejas: se trata del sándwich de Mickey Mouse. Es un emparedado de carne mechada, que se sirve en un pan especial, con la forma del rostro del ratón y se acompaña con otros ingredientes sorpresa. Además, tiene papas gajo y salsas.

El café se sirve en chorreadores personalizados y para los amantes del dulce hay galletitas con la forma de la cara de Mickey. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Y también, para los amantes de la repostería, están las galletitas con forma de la pareja de Minnie, para quienes deseen endulzarse la vida.

“A los niños les gusta el lugar, ellos están creciendo con la imagen de Mickey, entonces se ilusionan cuando ven todo lo que tenemos.

“Pero me ha dejado sorprendida la respuesta de los adultos, viene mucha gente grande que se declara fan y aprovechan para tomarse fotos, vivir la experiencia y hay algo que les gusta más que nada: que la cafetería es solamente de Mickey, porque muchos me dicen que no les gusta Minnie”, dijo entre risas.