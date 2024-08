Día Mundial del Barbero: “Los barberos jóvenes no afectan mi clientela”

Giovanni Paniagua Araya es nacido, criado y, actualmente, vive en el barrio Cristo Rey de San José. Tiene 40 años de ser barbero y nos asegura que por más barberías que abran nuevas, con cortes superlocos y llenos de diseños, su clientela no se le va.

Cuando le consultamos sobre el por qué está tan seguro de su clientela, nos explica: “Soy barbero de la vieja guardia, tengo 73 años, sí uso la máquina, pero lo mío es hacer cortes con tijera, como se hacía antes.

En el Día Mundial del Barbero don Giovanni nos recuerda que un buen corte no pasa de moda. (Eduardo Vega Arguijo)

“Mis clientes, la mayoría, superan los 40 años, es gente que busca un corte serio y prefieren que uno use tijeras en lugar de rapadora. He visto la evolución de la barbería en los últimos 15 años; personalmente, me gusta mucho, sobre todo porque se ha cargado de jóvenes barberos, muchos muy buenos, pero repito, los barberos jóvenes no afectan mi clientela”, explica don Giovanni.

Tiene su propia barbería hace 27 años en Cristo Rey. En verdad, es una barbería de la vieja guardia; o sea, sin mucho mate, una buena silla, tijeras, botellita para el agua, varios peines y listo, vámonos, que se siente el que sigue.

Aprendió desde los 15 años porque su papá era barbero, pero no se decidió por el oficio hasta los 30, que fue cuando le agarró cariño. En su gran experiencia tuvo la oportunidad de aprender corte de niños en barberías de antes como Cri-Cri y Bambi, por eso le entra tanto a adultos como a los más pequeños.

LEA MÁS: Peluquería en Alajuela también es oficina solidaria para migrantes nicaragüenses

“Trabajé en peluquerías de Alajuela, Cartago, San José, hasta que me decidí a trabajar para mí. Después de andar en tanta peluquería de diferentes lugares del país, entendí que al cliente lo que le gusta es un buen trato y un buen corte con tijeras, al menos mis clientes.

“No puedo negar que tengo mucha clientela vieja. Cobro 4 mil colones y todo el año tengo clientes. Eso me alegra porque ahora abren una peluquería cada medio día y en los centros de ciudad hay hasta 4 peluquerías cada 100 metros, pero yo sigo aquí abriendo de lunes a domingo”, reconoce.

Don Giovanni usa más la tijera que la rapadora porque sus clientes así lo prefieren. (Eduardo Vega Arguijo)

¿Ha cambiado la barbería en 40 años? “Demasiado. No podría decir que para bien o para mal, pero se ha llenado de modas.

“Ahora en los cortes de pelo a los jóvenes les hacen muchos diseños y figuras como parte de la moda; sin embargo, el corte serio se mantiene porque las modas pasan rapidito. Los barberos de la vieja guardia no somos una moda, tal vez no hacemos figuras y diseños, pero cumplimos con lo fundamental, un buen corte de cabello”, nos responde el josefino.

¡Felicidades! Este domingo 25 de agosto es el Día Mundial del Barbero. “Mil gracias. La barbería es un oficio muy noble y se debe de hacer con el corazón. Los barberos de la vieja guardia solo ocupamos un par de tijeras, un peine y un espejo, esa es la esencia pura de la barbería. Me gustan las modas de hoy día; sin embargo, me he dado cuenta que al final, todos se quedan con ese barbero que les hace un buen corte y les mete una buena conversación”, aseguró.

LEA MÁS: Barbero de la Selección de Costa Rica casi muere desangrado

¿Se apuntaría a cortar pelo a pura máquina? “No es que no la use del todo, pero no es lo mío ni lo de mis clientes. Habiendo tantísimas barberías siempre que abro llega gente, algo tiene la vieja guardia de barberos que seguimos amarrando a los clientes”, responde con una sonrisa.