Ingrid recordó otro episodio. Fue la vez que le dijo a un pequeño que si pudiera ser algo distinto a una persona que lo dibujara. Hizo un bus y me explicó: “Mi papá no vive con nosotros y entonces mami es solita y trabaja y cuando se va a trabajar me deja solo. Me deja el almuerzo y yo lo caliento en el micro y luego hago la tarea. Pero después me aburro y me voy a dar vueltas, como los buses que pasan por el barrio. Por eso soy un bus”.