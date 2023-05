Dictadura en Nicaragua no deja entrar excursión de 100 ticos y pierden 24 millones de colones

El régimen de Nicaragua impidió el ingreso de al menos 100 turista costarricenses que este miércoles 24 de mayo intentaron ingresar tras haber planeado este viaje por más de cuatro meses.

Nicaragua impide ingreso a 100 turistas ticos (Cortesía)

Los costarricenses, que se disponían a ingresar a Nicaragua como turistas, llegaron hasta la frontera de Peñas Blancas a bordo de dos buses con la intención de conocer diversos sitios históricos de la vecina nación del norte.

A pesar de que tenían todos sus papeles en regla, Migración y Extranjería les impidió el acceso.

Marco Gómez, vecino de Cartago es uno de los costarricenses que se vio afectado por la decisión del régimen de Nicaragua, La Teja se contactó con él para hablar de esta situación.

“A eso de la 1:30 o 2:00 de la tarde del miércoles 24 procedimos a hacer los trámites para poder ingresar por el lado de Peñas Blancas y fue cuando nos dijeron, después de esperar dos horas y media, que no podíamos entrar por asuntos de seguridad, por lo que tuvimos que regresarnos y desistir del viaje”, expresó Marco Gómez, uno de los encargados de la excursión.

Motivos del viaje

Los turistas organizaron este viaje desde hace más de cuatro meses para poder participar en la conferencia centroamericana del Club los Leones en Nicaragua y a su vez conocer las bellezas de ese país.

Únicamente les dijeron que por seguridad no podían entrar (Cortesía)

“Un grupo de casi cien costarricenses que íbamos en dos buses organizamos este viaje para asistir a Nicaragua de paseo y a su vez íbamos a participar en algunos momentos en un evento, este evento se suspendió, pero tomamos la decisión de ir, porque todo lo teníamos pagado, pues habíamos hecho una inversión de más de 45 mil dólares (unos 24 millones de colones) entre todo el grupo y para no perder esa plata decidimos ir para utilizar los hoteles, tours, almuerzos, y llegamos a Nicaragua y nos dicen que no podemos entrar”, contó el costarricense.

Los afectados son vecinos de diferentes zonas del país como Cartago, Desamparados, Heredia, entre otras, y hasta el día de hoy desconocen los motivos reales por los que se les impidió el ingreso a Nicaragua.

“Eran 100 personas, entre ellos pensionados, profesionales que queríamos recorrer León, Granada, Masaya, Chinandega, estos lugares bonitos y turísticos de Nicaragua y nos lo impidieron”, dijo Gómez.

Más de 24 millones de colones perdieron en el viaje (Cortesía)

Marco Gómez señala que a ellos la cancillería les dijo que supuestamente no habían hecho las solicitudes respectivas y que la actividad se había cancelado, pero el costarricense señala que él personalmente envió la lista de las personas con todos los datos que las autoridades nicaragüenses le solicitaron.

“Envié todo, tal y cual ellos lo piden, nombres, edad, numero de pasaporte, sexo, placa de los vehículos, nombre de los choferes, desde hace 12 días lo enviamos y no nos respondían y 8 día después lo volvimos a enviar y al seguir insistiendo sobre la respuesta me dicen que ya enviaron el correo a un ciudadano nicaragüense en León que no habíamos puesto como referencia en nada”, explicó Gómez.

Los ticos tuvieron que esperar más de 2 horas para que les dijeran que no podian entrar (Cortesía)

“Hoy los organizadores nos piden 30 días para ver qué, si nos devuelven la plata, yo pensaría que deberían al menos devolver una parte, ya que es mucho el dinero pagado, el 100% del dinero lo veo difícil que nos lo regresen”, manifestó.

¿Qué dice el gobierno de Chaves?

El ministro de Comunicación de Costa Rica, Jorge Rodríguez, explicó que a los ticos se les impidió el ingreso a territorio nicaragüense debido a la cancelación de la actividad a la que se dirigían.

“Recientemente un grupo de ciudadanos costarricenses no pudo ingresar a Nicaragua. Hemos confirmado con las autoridades nicaragüenses que la no autorización se dio debido a la suspensión de la actividad en la que nuestros compatriotas iban a participar en el hermano país de Nicaragua”, explicó Rodríguez.

Gobierno de Chaves asegura que los turista regresaron sanos y salvos al país. (Cortesía)

De acuerdo con el funcionario, los ciudadanos retornaron a sus viviendas en buenas condiciones de salud.

“Hemos confirmado también con la Dirección General de Migración Extranjería y la Cancillería que todos los costarricenses han regresado a sus hogares de forma sana y segura”, agregó el ministro de Comunicación de la vecina del sur.