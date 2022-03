DiDi ofrecerá cupones de descuento para que gente vaya a votar

Los cupones de descuento en viajes serán aplicables este domingo de 6 a.m. a 6 p.m. para que más gente salga a votar. Archivo

Si una de sus excusas para no ira votar este domingo 3 de abril es que no tiene carro o no quiere caminar hasta el centro de votación, la aplicación DiDi aplicará cupones de descuento en viajes para que vaya y cumpla con este derecho patrio.

Los cupones serán de hasta un 60% y además los usuarios podrán disfrutar de promociones con envío gratuito de jama en sus órdenes realizadas a través de la app DiDi Food.

La compañía informó que los 12 mil cupones que pondrán a disposición buscan acompañar la participación ciudadana de cara a la segunda ronda electoral y que el transporte no sea un obstáculo para acudir a los centros de votación.

Para hacer uso de estas promociones deben acceder a la aplicación DiDi Pasajero e ingresar VOSELEGIS, en la sección de códigos promocionales. Los cupones de viajes son canjeables solo para el domingo de 6 a. m. a 6 p. m.

Según datos de esta plataforma tecnológica, en fechas especiales se reporta un incremento en la demanda de solicitudes de viaje, por eso quisieron chinear a sus usuarios.

“Estamos comprometidos con el desarrollo del país y consideramos relevante apoyar el proceso democrático, como también es importante el que nos hemos convertido en una herramienta valiosa para quienes desean generar ingresos extra o adicionales”, dijo Carolina Murillo, representante de DiDi.

Además, a partir de este jueves 31 de marzo y hasta el propio día de las votaciones, quienes usen la aplicación DiDi Food podrán recibir el envío gratuito de sus platos favoritos para que puedan observar los últimos debates y el resultado final de las elecciones comiendo sabroso.