El 24 de noviembre empieza otra etapa en nuestro campeonato nacional. Leí el mensaje que el técnico del Team Jafet Soto le envió al Cartaginés con toda su humildad y simpatía característica, sobre la muestra de “fair play” que dieron contra Pérez Zeledón y de rebote los clasificó a ellos a cuartos. Parece que el técnico es de memoria muy corta, pues “Cartaguito” les dio una lección. No se olviden heredianos cuando ustedes pusieron la sub-20 y toda la banca a jugar contra el mismo PZ, para evitar una posible final contra mi querido Saprissa. El resultado todos lo sabemos, el que obra mal, mal le va y los Guerreros terminaron siendo campeones y Medford salió corriendo para Guatemala. ¡Que viva la fiesta del fútbol, bienvenidos manudos y a tener cuidado con los Toros del norte, que no los manden a apagar la velita número cinco en diciembre, por los cinco años que tienen de no ganar nada en Costa Rica. Ya huele a tamalito, a toros y a la copa 35 en Costa Rica, toda una tradición morada.