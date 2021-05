¿Alguien me puede decir quién está a cargo de los arreglos que están haciendo en Calle Blancos? Hablo de los que pasan frente a Amazon. Llevamos meses esperando que las cuadrillas de Acueductos y Alcantarillados terminen unos arreglos que parece que van a metro de tubo por día. No me explico por qué no terminan.