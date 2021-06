El fútbol de Costa Rica en la actualidad solo alcanza para el gasto, ya que no es bueno, no es dinámico y mucho menos atractivo cuando uno va al estadio o lo ve en la tele. No es por falta de talento, ya que hemos demostrado que aquí sobran los buenos jugadores. Tristemente los planteamientos defensivos y poco ofensivos han hecho que muchos futbolistas bajen su nivel. La culpa no es de ellos, es de los entrenadores que tenemos en primera división que tienen una idea muy atrasada del fútbol. Debemos mejorar, porque de lo contrario veremos las consecuencias para el próximo Mundial.