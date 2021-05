El pasado 27 de diciembre fui a sacar una cita en la Clínica Jiménez Núñez con el dentista, llegué a las 5 de la mañana y al ser pasadas las 6:30 a. m. me di cuenta que solo 10 citas daban y habían como 20 personas. Me pregunto, ¿a los asegurados nos cobran el seguro solo cuando nos atienden o no? Qué falta de respeto y consideración.