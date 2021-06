Es realmente preocupante que todo el mundo hable de fortalecer las finanzas del Estado pero nadie toca el tema de fortalecer los salarios para hacerle frente a este paquete de impuestos. Ya la cobija no da para más y ahora hay que ver de dónde sacamos más dinero para dárselo al gobierno. La gran pregunta es: ¿quién nos ayuda a nosotros para poder ayudar con el plan fiscal ? Sin cacao no hay chocolate, como dicen, y me parece que la ayuda debe ser mutua para que sea lo más justo para todos.