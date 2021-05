No entiendo por qué debo pagar si la tarjeta ya venía dañada, ¿no se han puesto a pensar que no es culpa del cliente que entreguen tarjetas dañadas?, el descuido no fue mío. No se vale tener que estar pagando todas las veces que ustedes quieran, entiendo el cobro por reposición por un descuido, pero este no es el caso, sean un poquito más serios porque la verdad si uno está en ese banco no es por que uno quiere, sino por el convenio que hay con algunas empresas que nos depositan el salario ahí.