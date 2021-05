Siempre he creído que en nuestras casas es el lugar ideal para educar y formar los valores entre nuestros hijos, así como buen trato, pero no se puede negar que ellos también aprenden todo eso de los maestros y profesores, por lo que me da mucha pena ver el video de esa “educadora” utilizando un vocabulario vulgar e irrespetuoso contra su jefe, contra el señor presidente de la República y contra su ministro de la Presidencia. Entiendo que no comparta criterios y que pueda expresarlos, porque está en su derecho, pero esa “señora” solo mostró una gran falta de educación, de clase, de ética y de respeto. Gracias a Dios, mi hija no tiene la desgracia de ser su alumna, pobres los que sí son sus alumnos.