Dios nunca falla: Le chocaron carrito, se dan a la fuga, pero apareció quien se lo arreglara gratis

Otra linda historia que nos demuestra que en nuestro amado país todavía son más las personas buenas. Tiene que ver con un choque, como muchos que pasan en el país, uno que se da a la fuga, como pasa a cada rato y la aparición de un buen corazón que dijo “yo ayudo gratis”. Les adelantamos que es una historia que va a tener, estamos seguros, final feliz.

Devolvámonos al pasado viernes 15 de marzo y vayámonos para San Joaquín de Flores, en Heredia, antes del mediodía. A un muchacho le chocaron bien feo su amado carrito, al que le había puesto tanto amor para tenerlo echo una joyita, en verdad que lo chineó demasiado.

Esta foto del choque fue la que se hizo viral en redes sociales y así apareció el dueño de Manolo. (Cortesía)

El carro es un Volkswagen Golf GTI ochentero, todo un clásico. Son carritos que quien los anda es porque sabe la joyita que maneja. El muchacho dueño le tiene hasta nombre al vochito, se llama Manolo.

Aparece ahora don Jean Paul Araya Núñez, quien tiene un taller de enderezado, pintura y mecánica en Jacó que se llama Pacific Coast Customs, pero andaba por Heredia y se topó el feo choque.

“Tengo 44 años y toda la vida he amado los carros gracias a la herencia de mi padre. Lo que para mí era un accidente más cambió totalmente cuando vi al muchacho del carro llorando del dolor por como le había quedado el carro, me identifiqué totalmente con él porque yo amo los carros igual que ese muchacho y sobre todo comprendí que era amor verdadero, porque andaba una camiseta con la foto del carrito.

“No pude pararme porque me estaban pitando los de atrás, pero tomé la foto y la subí a redes sociales para que la gente me ayudara a buscar al muchacho, porque yo le voy a arreglar ese carrito sin cobrarle un cinco, van a ver, Manolo va cambiar de nombre, se va a llamar Manolo, el Ave Fénix. Por dicha ya encontré a ese muchacho”, explica don Jean Paul.

Ya el mecánico encontró al muchacho, ya encontraron una grúa que para mañana lunes 18 de agosto se lo tiene puesto en el taller en Jacó.

Una señora va a poner la mitad del costo de la grúa y don Jean Paul la otra mitad. “Tengo una máquina que dejará ese carro muy bien. Le voy a poner mucho amor, esto es de un apasionado por los carros a otro apasionado”, comentó don Jean Paul.

Don Jean Paul es un apasionado de los carros por eso entendió al muchaho y su dolor. (Cortesía)

No es nada nuevo esto que hace el mecánico, quien tiene cuatro años de estar en Jacó, porque tuvo que emigrar de Heredia en pandemia para poder seguir trabajando.

“Cuando veo un carro varado en la calle me detengo a ayudar, es algo que no puedo evitar, siempre pienso en que debo ayudar a uno más. Dios no nos abandona, siempre está para ayudarnos y gracias a Dios en mi tallercito tengo hasta que dar citas de tanto trabajo. Yo ayudo y Dios me ayuda”, reconoce.

Lógico, vamos a seguirle la huella a esta historia y ya pronto, según nos confirmó don Jean Paul, les tendremos las fotos de Manolo totalmente reparado. Si usted ocupa un buen mecánico, puede llamar a este breteador al 7136-9585.