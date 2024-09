Diputada abrió su corazón en medio de polémica y reveló dolorosa situación que la marcó para siempre

La polémica reelección del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez hizo que la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recordara un doloroso capítulo de su vida que la marcó para siempre.

La legisladora abrió su corazón en el plenario legislativo, luego de que el magistrado fuera reelecto, porque se sintió indignada de que muchos legisladores cuestionaran a la jueza que hace unos días aseguró haber sufrido un acto obsceno no consentido en su contra, por parte de Sánchez, en el año 2000.

La diputada Daniela Rojas reveló algo muy doloroso. (Rafael Pacheco)

Y es que varios diputados le restaron valor a las acusaciones de la jueza por algo que ocurrió hace tantos años, incluso, otros insinuaron que podría ser un invento para afectar al magistrado.

“Aquí han hablado de experiencia judicial que no es ahí donde tengo experiencia, lastimosamente en lo que tengo experiencia es como víctima de acoso sexual, como una víctima que no denunció y que no denunció justo por las cosas que vimos aquí hoy, porque las víctimas somos locas, porque las víctimas tenemos desviaciones mentales, porque el que está al frente con que tenga un poco más de poder asusta muchísimo.

LEA MÁS: Magistrado Luis Porfirio Sánchez es reelecto pero varios diputados le dieron hasta para llevar

“Creo en ese principio de inocencia, pero ante la duda de muchas que sé que no han denunciado era un voto que no podía dar y que hoy, además, quiero hacer un llamado a las compañeras y el mensaje que le hemos dejado a esas mujeres que como yo, años después, vienen a levantar la voz, y que sea 25 años después o 30 años después no es justificación para decir que es mentira lo que decimos, porque a veces en el momento no se puede, incluso a veces quince años después, la voz nos sigue temblando”, manifestó la socialcristiana.

Varios legisladores se acercaron a Daniela en señal de solidaridad. (Rafael Pacheco)

Necesitaban 38 votos en contra para no reelegirlo

La tormenta en la que está el magistrado fue causada porque la jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce, reveló hace unos días que Sánchez habría cometido un acto obsceno no consentido en su contra, en el año 2000.

El caso se dio a conocer por el abogado Mario Rucavado, en el medio de comunicación Delfino.cr, el pasado 20 de agosto. En el escrito se narran una serie de acontecimientos que le fueron compartidos por una de sus clientas; el 25 de agosto, la jueza confirmó que se trataba de ella.

LEA MÁS: La Caja tiene 31 personas en comunicación y aún así contrató empresa privada para hacer programa

De acuerdo con el relato y la versión confirmada por Arce, los hechos habrían ocurrido cuando ella era jueza interina y Sánchez ocupaba el cargo de juez nombrado en propiedad, además de ser pariente del entonces magistrado Jorge Rojas Sánchez. Esto habría motivado el silencio de la mujer.

Sánchez ha negado rotundamente las acusaciones en su contra y hasta presentó una querella por difamación contra el abogado y la jueza.

Diputada reveló una situación dolorosa que la marcó para siempre

Además, el 31 de agosto envió una carta a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, en la que dijo que estaría dispuesto a renunciar a su inmunidad si la jueza Silvia Elena Arce, presenta una denuncia en su contra.

En el documento, expresa que cuando solicitó su reelección como magistrado ante la Comisión de Nombramientos del Congreso, no había ninguna denuncia en su contra, sino que fue días después que un abogado lanzó “groseras acusaciones” por una “supuesta conducta inadecuada contra una jueza”.

El próximo lunes, el magistrado Sánchez deberá llegar a la Asamblea Legislativa para ser juramentado.