La Caja tiene 31 personas en comunicación y aún así contrató empresa privada para hacer programa

En la Caja están trabajando en un nuevo espacio informativo y para eso contrataron a una empresa para hacer un plan piloto. Archivo / Foto ilustrativa. (Jose Diaz)

El departamento de Comunicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trabaja en la creación de un noticiero y hace unos días pagó a una empresa para hacer una demostración del espacio, pese a que la institución cuenta con 31 personas en el Departamento de Comunicación Organizacional (DCO).

Una de las periodistas de la Caja, Karina Porras, subió a sus redes sociales una imagen en donde posa con dos de sus compañeros, en la pareciera que está presentando el espacio. Al fondo se visualiza en una pantalla el supuesto nombre del programa, que dice “CCSS noticias en vivo” y por eso, en La Teja nos dimos a la tarea de consultarle a la institución los detalles de este nuevo programa.

En este momento, la CCSS tiene a siete periodistas en prensa que realizan además labores de comunicación interna y campañas. También hay dos profesionales en redes sociales y el resto de personal está en las áreas de página web, apoyo administrativo y mercadeo. Estas personas realizan trabajos para prensa, redes sociales, como YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok y WhatsApp tipo canal.

31 personas tiene la CCSS en la Dirección de Comunicación.

César Blanco, encargado de Comunicación de la Caja, explicó que el departamento de comunicación “está en el diseño y evaluación de nuevos productos que permitan ampliar y potenciar la comunicación con la población y dar a conocer las cosas positivas y noticias de actualidad que hace la institución. Por el momento está en fase de diseño para valorar la capacidad interna de generar insumos para un noticiario de la CCSS, por lo que no se ha lanzado ningún nuevo producto aún”.

Blanco agregó que hace una semana se grabó un episodio piloto y para ello, se contrató a una empresa, llamada Fepso.

A esta empresa se le pagó un total de 614.836 colones, mediante un proceso de compra de bienes y servicios a través del fondo de caja chica, con su respectivo estudio de mercado y no explicaron cómo se llegó a contratar a esta empresa.

“En este momento no se ha lanzado ningún nuevo producto, el producto demo consta de producción interna, de hecho con ese personal de la Caja de periodismo y producción audiovisual que usted menciona, se producen las noticias, y conjunto con producción externa de grabación se hizo la demo.

“Toda vez que la contratación es un mecanismo efectivo que permite ampliar las capacidades que como unidad se puedan tener, tanto en recurso tecnológico como técnico”, expresó Blanco, mediante correo electrónico.

En la Dirección de Comunicación de la Caja trabajan 31 personas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Más eficiente

Según explicaron en la Caja, el departamento de Comunicación estará a cargo del programa y se transmitirá por redes sociales. Pese a que ya contrataron a una empresa para hacer los demo o pilotos, en la institución destacaron que si se debe contratar una empresa para hacerlo, se haría con una compra en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas) según corresponda.

“El personal de la CCSS y funcionarios son los que participarían en el espacio de hecho así como en la producción de las noticias. La producción final de edición externa es una excelente opción de combinar la capacidad interna con la privada para potenciar la comunicación hacia la población.

“Por el momento está en fase de diseño para valorar todos los aspectos del eventual espacio, por lo que no se ha lanzado ningún nuevo producto aún ni se tiene un fecha establecida”, aseguraron.

Personal propio

Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional, destacó que mejorar el departamento de comunicación en la CCSS es más que necesario; sin embargo, la experta considera que en la Caja no se debe recurrir a personal de afuera para producir programas.

“No comprendo por qué contratan a un externo para hacer planes pilotos, porque si ellos van a trabajar en el programa deberían hacerlo con los recursos que tienen en la institución. Creemos que la comunicación es fundamental y hemos señalado que eso es el Talón de Aquiles en la Caja, hay una debilidad para comunicar en la institución más importante del país.

En la Unión Médica están preocupados por la falta de comunicación sobre enfermedades crónicas y cómo prevenirlas. Albert Marín. (Albert Marín)

“La comunicación en la Caja no es atractiva, inmediata, no vemos un departamento robusto y no están llegando a la población con mensajes para hacerle frente a los principales problemas de salud, como hipertensión, diabetes”; añadió.

Por otro lado, Luis Céspedes, publicista con 40 años de experiencia destacó la necesidad de contar con un programa tipo noticiero, para dar a conocer las buenas noticias.

“Estos proyectos son útiles y necesarios, en el entendido del tamaño que tienen las instituciones, por el servicio que ofrecen. Para mí, pese a que en la CCSS tienen una gran cantidad de personal les hace falta comunicar anticipadamente las noticias, porque los medios siempre salen a la palestra a comunicar y muchas veces a denunciar, lo que son citas a largo plazo, situaciones con especialistas, entre otros. No estoy en desacuerdo con que haya un canal de comunicación, pero debe informarse de manera más eficiente”, añadió.