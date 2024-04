Diputada abrió su corazón para contar el proceso que vive para ser madre en solitario

La diputada Andrea Álvarez inició, en abril del año pasado, el proceso para convertirse en mamá en solitario y compartió su sentir en este proceso. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

Una diputada quiere hacer realidad su deseo de ser madre en solitario y abrió su corazón para contar los altos y bajos de este proceso.

Andrea Álvarez, legisladora del PLN tomó la decisión de someterse a una fertilización in vitro en abril del año pasado, luego de superar su divorcio, y en el camino se ha encontrado con una serie de pruebas.

La diputada, de 37 años, contó en redes sociales que se está sometiendo a esa técnica de fertilización asistida y en una entrevista a La Teja reveló qué la motivó a contar lo que está viviendo.

“Quería visibilizar lo que me está pasando, porque cada vez que lo hablaba con más gente, mis amigos me decían que conocían personas que querían someterse al proceso en solitario, como yo. En este tiempo conocí a dos personas, que lo lograron así y eso me ayudó mucho, entonces pensé en que, si aún no estoy embarazada, mi testimonio puede serle útil a alguien.

“Sé que la gente puede opinar lo que quiera y hay gente en contra de estas técnicas y respeto su opinión, pero considero que a nivel de salud, estos procedimientos deben estar. Hay que ofrecer la mayor cantidad de opciones, por las personas que enfrentan desafíos para ser padres“, comentó.

La legisladora iría en mayo a Panamá para hacer que le implanten los embriones y en dos semanas se daría cuenta si está embarazada. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

Segura

- ¿Por qué someterse a un tratamiento de fertilidad en solitario?

Siempre había querido tener hijos, daba por un hecho la maternidad en mi vida.

Me divorcié a los 36 años y no es que a los 42 años no se pueda tener hijos, pero hay una realidad y es que después de los 35 años cuesta un poco más.

Luego del divorció me vi reconstruyéndome, volviendo a tener una pareja, casarme otra vez, pero esos procesos toman tiempo, especialmente para mí, que me divorcié.

Y cuando comencé a investigar sobre lo que podía hacer, me di cuenta de que estaba en el momento justo, así que me decidí.

- ¿En dónde se sometió al proceso?

Aquí es permitido, pero como lo hago sola, fui a Panamá porque allá tienen más experiencia en este tipo de casos.

He viajado dos veces, en noviembre del año pasado y en enero, porque mis óvulos y embriones están congelados. La mayoría del proceso lo he hecho aquí, pero para las inyecciones.

Tengo que viajar la tercera vez para que me transfieran el embrión.

Al hacerlo en solitario, Andrea decidió llevar este proceso en Panamá. Foto ilustrativa / Alejandro Gamboa. (Alejandro Gamboa Madrigal)

- En redes compartió que le detectaron unos quistes y esto ha atrasado el proceso...

Tuve unos miomas, me sacaron uno y empezando el proceso me sacaron otros tres, que estaban en el útero y eso dificulta el embarazo.

Luego de que me inyectaron las hormonas, como todo se incrementa, hasta el más pequeño quiste se puede hacer más grande y me lo detectaron hace poco.

Si no tuviera el quiste, esta semana me hubieran implantado el primer embrion y sinceramente esto me bajoneó, pero se disuelve solo y hay que esperar un mes, más o menos, para que eso pase.

- ¿En qué parte del proceso está?

En noviembre y enero me inyectaron para estimular los óvulos. Con el primer ciclo de inyecciones me fue muy bien, me sentí muy bien, como si estuviera sin hormonas, no me generó nada, pero en enero fue diferente.

Llegué muy relajada, pensando que sería igual al primero, pero me sentía muy cansada, más sensible y muy ansiosa, por saber cuántos óvulos iba a lograr.

El 23 de marzo anterior, la legisladora (de rosado) abrió su corazón y contó el proceso que está viviendo. Instagram.

- Pero en su caso hubo buenas noticias...

En esto nunca hay garantía, logré 6 óvulos en cada ciclo de inyecciones y estaba muy feliz, porque si no lo hubiera logrado, tendría que empezar de cero.

Gracias a eso, ya se dedicaron a unir los óvulos con los espermatozoides de mi donante y afortunadamente se fecundaron, logré 3 embriones, fui muy bendecida. Pero antes de eso estaba muy estresada, porque obviamente uno quiere que se logre la unión de los óvulos con los espermatozoides y a veces no pasa.

Como todo es tan incierto, voy preguntando a como lo voy viviendo. Si todo sale bien, a finales de mayo iría a Panamá para que me transfieran el embrión y dicen que dos semanas después me daría cuenta si estoy embarazada.

- Veo que se le ilumina la mirada cuando habla de todo esto, ¿cómo se siente al saber que falta poco?

Es un cúmulo de emociones, desde una perspectiva el año se ha ido muy rápido y desde otra muy lento, pero ya sentir que me proyecto en 3 meses la posibilidad de estar embarazada, me genera mucha ilusión, puede que no lo logre, pero al verlo tan cerca es una ilusión muy grande. Y si no lo lograra esta vez, lo volvería a intentar, comenzaría de cero.

- ¿Tiene los nombres para sus hijos?

Sí, si fuera niña le pondría Alexandra, porque es un nombre que lo tengo escogido desde que tengo 10 años, siempre me ha gustado, y si tuviera un niño se llamaría Julián, me gusta y lo escogí recientemente.

- ¿Cómo se imagina como mamá?

Por mucho tiempo me enfoqué en la vida laboral, en la política, como activista de la salud mental. Es muy importante la vida laboral, pero quiero más y creo que al final del día mi principal legado será mi familia cuando no esté, ver a mi hijo o mis hijos me hará muy feliz, lo que logré criar.