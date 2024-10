Diputada Andrea Álvarez culpa a Rodrigo Chaves por las barbaridades y amenazas que le dijeron

La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), culpó al presidente Rodrigo Chaves de las barbaridades y amenazas que le dijeron por medio de dos correos electrónicos.

La legisladora reveló los mensajes porque asegura que seguirá denunciando las agresiones de ese tipo que recibe por hacer su trabajo.

Andrea Álvarez culpa a Rodrigo Chaves de lo que le está pasando. (Jorge Navarro)

“Es importante que la ciudadanía entienda que el principal responsable de que estas cosas ocurran es Rodrigo Chaves. Ese constante ataque a las instituciones, a la prensa y eso de estar atizando constantemente a la población, polarizando, es lo que nos tiene como nos tiene, él es el principal responsable.

“Cualquier amenaza que yo reciba la voy a seguir exhibiendo públicamente y voy a hacer las denuncias respectivas por la vía oficial. Quienes hacen ese tipo de cosas, quienes están haciendo esas amenazas, quienes mandan eso correos, los troles que escriben en las redes, creo que es hora de que entiendan que yo voy a seguir haciendo mi trabajo les guste o no les guste, pero sí, este tipo de amenazas son inaceptables y no lo voy a permitir porque también me preocupan el resto de mis compañeros diputados que hacen su trabajo", aseguró Álvarez.

Rodrigo Chaves hace constante ataques contra los diputados. (Alonso Tenorio)

La legisladora publicó en su cuenta de X (antes llamada Twitter), los correo que recibió, que le advertimos que son muy fuertes.

“Vamos a caerle, perra hijue... hoy lunes en cualquier momento, estamos en un hotel planeando la operación Juanito Mora, nos la echaremos, perra Andrea, zorra de mie... y luego a los diputados del PLN y FA y a la perra de Sofía Guillén.

“Vamos a caerles a balazos a la Asamblea Legislativa con AR-15 y vamos a matarla a usted en su despacho, perra Andrea, y nos meteremos a la sala del Congreso a bombear plomo, somos 50 y nos echaremos a Sofía Guillén y los del PLN y FA, y bombearemos a la seguridad y quienes mañana todos serán rehenes hijuep... a las armas patria libre”, dice el otro mensaje que fue enviado el domingo.

Estas son las amenazas que recibieron Andrea y Sofía Guillén. (Tomada de X)

La Teja consultó en la Asamblea Legislativa qué tipo de medidas tomarán al respecto y Karla Granados, gerente de la institución, dijo que están capacitando al personal.

“Estamos tomando con la seriedad del caso cada una de estas amenazas que se han presentado en los últimos días, para esto, estamos realizando coordinaciones necesarias con las instituciones y autoridades respectivas.

“Nuestra unidad de Seguridad está aplicando los protocolos debidos, con el control más riguroso. En este sentido el personal se está capacitando y, además, refrescando sus conocimientos. Además, se mantienen las relaciones necesarias con los los actores especializados externos, para contar con el apoyo de ellos en caso de una emergencia”, dijo Granados.