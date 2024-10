Diputada Andrea Álvarez habla de cómo ha cambiado su vida tras recibir amenazas de muerte

La diputada liberacionista Andrea Álvarez tiene muy presentes las amenazas de muerte que recibió la semana pasada, pero dice que no se va a arrugar ante nada ni nadie.

Ella y la legisladora del Frente Amplio, Sofía Guillén, recibieron dos correos electrónicos en los que las ofendían, las insultaban y les decían que las iban a matar, por eso ambas denunciaron el caso ante las autoridades judiciales.

Álvarez contó a La Teja que a raíz de las amenazas tomará ciertas medidas, pero no dejará que esto la afecte en su vida diaria.

La diputada Andrea Álvarez habla de las amenazas de muerte que recibió. (José Cordero)

— ¿Había recibido amenazas antes?

Esta sí es la primera amenaza de muerte que he recibido; anteriormente, había recibido correos con el mismo lenguaje soez, pero esta vez fueron un paso más allá con la amenaza.

Tomé la decisión de hacer esto público porque va más allá de un tema mío, soy como la quinta o sexta diputada que recibe una amenaza de muerte.

Cuando vi el correo me dije: “Qué dicha que mis hijos aún no han llegado”, así que no tienen que vivir esta situación porque fui yo la que decidí estar en política, y la gente a mi alrededor no debería verse afectada por eso. También me duele por la gente de mi despacho, no quiero que esté expuesta, aquí hacemos un trabajo serio.

Yo debo responsabilizarme de las críticas de las personas que no piensan igual que yo, pero no de amenazas de muerte, esto va más allá, se cruzó una línea que había que denunciar.

La legisladora dio a conocer los correos en sus redes sociales. (Tomada de X)

— ¿El recibir una amenaza tan seria ha hecho que cambie su vida?

No; a ver, hay que seguir adelante, tal vez, sí tener más precaución, más cuidado, pero la vida tiene que seguir, sobre todo la laboral, tengo que seguir haciendo mi trabajo.

— ¿Cree usted que el presidente no mide el efecto que tienen sus palabras en la gente o sí lo sabe?

Cualquier cosa que diga es especular, lo que para mí sí es una señal de preocupación es por qué el presidente no ha dicho nada por estas amenazas.

Responsabilizo a la Presidencia de la República de esto por el tono que ha manejado y el ataque sistemático que ha tenido contra las instituciones, pero también porque se le ha ido al cuerpo a las personas.

Este gobierno, en la forma en la que ha atizado la polarización y el odio, nos está llevando a esto, y mientras el Ejecutivo ataca no está resolviendo los problemas de fondo que tiene el país.

Ella dice que pese a las amenazas, seguirá trabajando con valentía y siendo crítica. (Lilly Arce)

— Doña Pilar Cisneros dice que no le da importancia a estas amenazas y que si de verdad las recibieron deben poner la denuncia y ya ¿le sorprende esa respuesta?

Si la diputada Cisneros hubiera recibido una amenaza de ese tipo, yo me hubiera solidarizado con ella, pero su respuesta lo que me demuestra es que ella y yo somos personas diferentes, con valores diferentes.

Es muy grave que se minimice una amenaza de estas, contra quien sea... El comportamiento de ella refuerza lo que yo creo, y es que este gobierno es responsable de lo que estamos viviendo.

— ¿Qué mensaje le manda al gobierno?

El gobierno debe superarlo, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo aquí, aunque les moleste, y salgan en conferencias de prensa a irse contra el cuerpo de nosotras.

Es la primera vez que la diputada Álvarez recibe una amenaza de muerte. (José Cordero)

— ¿Qué mensaje les da a las personas que se prestan para hacer amenazas?

Que se pregunten si sus vidas realmente han mejorado desde que asumió este gobierno, ¿realmente está resolviendo los problemas? Creo que no.

Es importante mantener la forma en que en Costa Rica se han hecho las discusiones, pueden pensar diferente a mí, pero que eso no implique que haya un irrespeto.

Textos muy fuertes

Andrea publicó en sus redes sociales las amenazas que recibió porque asegura que deben ser expuestas para que la gente sepa lo que está pasando en el país. Son textos muy fuertes.

Andrea Álvarez habla de las amenazas de muerte que recibió

“Vamos a caerles a balazos a la Asamblea Legislativa con AR-15 y vamos a matarla a usted en su despacho, pe.. Andrea, y nos meteremos a la sala del Congreso a bombear plomo, somos 50 y nos echaremos a Sofía Guillén y los del PLN y FA, y bombearemos a la seguridad y quienes mañana todos serán rehenes hijuep... a las armas patria libre”, decía un correo enviado a las legisladoras el domingo 13 de octubre.

“Vamos a caerle, pe... hijue... hoy lunes (14 de octubre) en cualquier momento, estamos en un hotel planeando la operación Juanito Mora, nos la echaremos, pe... Andrea, zo... de mie... y luego a los diputados del PLN y FA y a la pe... de Sofía Guillén”, decía el segundo correo.