Diputada criticó actuaciones de Rodrigo Chaves, el Inamu e influencers en caso que marcó al país

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, analizó el caso de la estudiante agredida por un colegial en un bus en San Carlos, para sacar enseñanzas que ayuden al país a mejorar y evitar situaciones tan dolorosas como esas.

Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, y se ha enfocado en defender a los menores de edad, mujeres y poblaciones vulnerables.

Monserrat aseguró que luego de que se conoció la agresión en la que a la menor la escupieron, se le sentaron encima y hasta se le pararon en la cabeza, se dieron pésimos abordajes por parte de algunas instituciones y personas, y aseguró que es importante hacer ver los errores para corregir y mejorar.

Diputada Monserrat Ruiz analizó caso de estudiante agredida en bus en busca de enseñanzas. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

— ¿Cree usted que los protocolos de las instituciones estatales para estos casos son los mejores?

Los protocolos no sirven; prácticamente, están obsoletos, y no solo lo digo yo, sino los mismos cuerpos docentes, los directos, orientadores, porque son insuficientes para poder reaccionar ante la ola de violencia que está viviendo en el país. No hay un abordaje integral de la violencia.

— ¿Qué piensa de la actuación que tuvo el MEP al abordar el caso y de que dijeran que darían atención a la menor después de vacaciones?

El MEP está sujeto al protocolo y este está obsoleto, el MEP no puede actuar más de lo que la ley le permite. Nosotros como diputados y la sociedad tenemos que entender que ellos están atados de manos, por ello tenemos que darles las herramientas a los educadores. Si no buscamos sanciones adecuadas para el victimario y medidas de reparación adecuadas para la víctima, esto va a seguir igual.

— ¿Cómo vio la actuación del PANI?

Este tiene un papel fundamental porque está llamado a la protección inmediata de los niños. Un PANI que ha sido criticado, que tiene que ser reestructurado, y que tiene muy pocos recursos, pero en este caso específico sí le dio acompañamiento a la víctima.

Rodrigo Chaves habría sido imprudente al hablar del estudiante que cometió la agresión. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

— ¿Qué piensa de la actuación de la Fiscalía?

La denuncia es la que determina cuando se involucra la Fiscalía; las familias deben tener claro cómo se denuncian este tipo de agresiones a menores. Creo que la Fiscalía está actuando dentro del margen de la ley, de lo que le permite, pero estamos claros en que las sanciones y las medidas de reparación no están siendo suficientes.

— ¿Qué tal el papel del Inamu?

El Inamu es una institución que está acéfala (carente de cabeza) porque no tiene a su gerenta; hoy está presidiendo una mujer que justifica la violencia, que justifica a las personas de carácter fuerte frustradas, eso me preocupa. No he visto al Inamu ni siquiera pronunciarse en el acompañamiento de esta muchacha y hacia muchas otras.

— La ministra de Educación busca castigos más fuertes porque piensa que un mes de suspensión no es suficiente para el agresor ¿qué opina?

Yo prefiero hablar de sanción y no de castigo; la sanción tiene una connotación más amplia y debe venir acompañada de una educación para ese muchacho y el acompañamiento de la familia para ver si este menor no está siendo agredido, es que los patrones son repetitivos, la violencia se imita.

Los protocolos para atender este tipo de casos están obsoletos. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

— El presidente Rodrigo Chaves dijo en conferencia que solo Dios podía perdonar al menor que cometió la agresión y mencionó el nombre ¿qué piensa de eso?

Del presidente de la República a mí no asombran ese tipo de aseveraciones, porque él es imprudente y sus discursos de odio siempre tienden a la polarización. Entonces, ya dentro de su lenguaje en las conferencias de prensa, con tal de llenar un rating, dice lo que él cree conveniente y esto no es digno de un presidente de la República, mucho menos con la gran ola de violencia intrafamiliar y de la mujer que estamos viviendo en Costa Rica. Él no es juez, pero no es la primera vez que vemos que dicta sentencias sin tener la comprensión y la prudencia adecuada. Se denota un completo desconocimiento del código de la Niñez y de la Adolescencia y otros marcos jurídicos.

— ¿Cree que estuvo bien que la gente compartiera el video en redes sociales una y otra vez?

Las redes sociales son un fenómeno que no tienen marco legal, la ciudadanía digital no está normada y hasta que nosotros no normemos lo que generan las redes sociales, no vamos a poder evitar esa revictimización que se dio con el video.

— Varios influencers visitaron a la víctima para llevarles regalos y subieron videos de eso ¿qué piensa al respecto?

Me da mucha pena que la ayuda a una niña, que vivió un momento tan desagradable tenga que ser evidenciada y viralizada. Muchas veces los políticos hemos puesto en nuestras redes sociales sentimientos de solidaridad y se nos critica por politizar la acción, pero esto no está lejos, es muy lamentable y muy peligroso. Hay que dejar que sea la institucionalidad la que ingrese con los mecanismos adecuados, yo no creo que llevar esa niña a la juguetería sea un mecanismo de reparación, no voy a criticar la acción, pero no tenemos porqué ventilarlas.

— ¿Cuál es la principal enseñanza que deja este caso de agresión?

Que la sociedad está fallando, el Estado está fallando, hay negligencia tanto para la víctima como para el victimario. Estamos viviendo la mayor ola de violencia de Costa Rica, nuestra paz está perdida, hay que hacer un llamado a las personas que tenemos el espacio de poder para cambiar esta realidad, para empezar a generar medidas preventivas y sancionatorias importantes, así como un cambio de cultura.