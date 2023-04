Diputada: “¿Cuántos niños más tienen que morir para que la gente asuma la responsabilidad?”

Keibril García fue raptada el domingo 9 de abril. Foto Archivo.

La diputada Johana Obando les dijo un par de verdades a la jerarca del PANI, Gloriana López, y al fiscal general, Carlo Díaz, porque las instituciones que dirigen no hicieron lo suficiente en el caso de la mamá de Keibril García, la menor de nueve meses que fue sustraída.

Obando estuvo en la comparecencia que tuvieron varios jerarcas en la Asamblea Legislativa para dar explicaciones sobre las presuntas negligencias que se dieron en la investigación del embarazo de la niña de, actualmente, 13 años.

LEA MÁS: Fiscal general sobre caso de Keibril: “No vamos a escatimar recursos para este tipo de investigaciones”

Fueron citados por las diputadas de la Comisión de la Mujer: la presidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo; la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel; el fiscal general, Carlo Díaz; el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zuñiga, y la encargada del Observatorio de Violencia de Género contra Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

“Costa Rica está pasando por una crisis enorme a nivel de abandono de la población infantil. Este caso de Keibril y la mamá, de apellido García, es uno entre los cientos de casos que ustedes tienen, 1165 relaciones impropias fueron notificadas a diferentes vías como WhatsApp y el 9-1-1, sin embargo, de esas 1.165 relaciones impropias que fueron denunciadas, solo cuatro se atendieron, ¿qué nos dice eso? hay un problema estructural dentro del Patronato Nacional de la Infancia y la respuesta de los diferentes poderes ante esta problemática.

El fiscal general, Carlos Díaz, y la presidenta del PANI, Gloriana López, recibieron fuertes críticas. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

“Si el caso de Keibril fuera un caso aislado, yo entendería, sin embargo, año a año hay un asesinato horroroso de un menor de edad. El año pasado tuvimos el asesinato de una menor de edad con 44 agujas incrustadas y, ¿qué pasó con eso?, ¿dónde está el actuar del Patronato Nacional de la Infancia, el actuar de la Fiscalía? Casos que se caen por una mala investigación, y aquí muchos podrán decir queremos que rueden cabezas, yo quiero que rueden cabezas, efectivamente”, tiró con todo la legisladora.

LEA MÁS: Llegó un día muy esperado en el caso de Keibril, la bebé robada

La diputada del Partido Liberal Progresista fue enfática al decir que urgen cambios y manos dura en el PANI.

“Pido que los jerarcas de una vez por todas pongan mano fuerte a los mandos medios y a esas personas que son, al final de cuentas, las que llevan los casos.

“¿Cuál fue la intervención del PANI de Paraíso cuando se tuvo la denuncia?, se conoció por parte de la escuela y en nueve meses de embarazo de esa niña, ¿qué se hizo? ¿porqué a esa niña no se le aisló junto con sus hermanos?”, cuestionó la diputada a López.

Johana Obando preguntó que cuántos niños más debían morir para que se sienten responsabilidades. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Sin respuestas

La presidente del PANI le dijo a la legisladora que no le podía responder esas preguntas por estar relacionadas a un caso en investigación, pero aseguró que tomará las medidas disciplinarias necesarias. Esa respuesta no le hizo nada de gracia a Obando.

“Doña Gloriana, ahí es donde yo lamento esa respuesta, porque siempre cuando se trae un jerarca aquí dice que todo está judicializado y ahí es cuando la gente dice: ‘queremos la cabeza del jerarca’, por supuesto, porque resulta que cuando quita la cabeza del jerarca, piensan que se arregla la situación, sin embargo, esa no es la respuesta institucional, necesitamos que haya consecuencias sobre las personas que omitieron acciones.

LEA MÁS: Al inicio se creyó que el papá de Keibril era un compañero de escuela de la mamá, dice jerarca

“¿Sabe lo que me preocupa de eso?, que de aquí a que investigue a esas personas que negligentemente atendieron este caso, ¿cuántos años van a pasar?, ¿cuántos niños más tienen que morir?, ¿cuántos más tienen que desaparecer para que la gente asuma la responsabilidad de sus actos?”, manifestó con tono fuerte la diputada.

Otra de las legisladoras que se desahogó diciéndole a la jerarca del PANI lo que probablemente muchas personas quisieran reclamarle por el caso de Keibril, fue Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana.

Los diputados se mostraron indignados por la falta de acciones del PANI y la Fiscalía. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Rojas lamentó que cuando la jerarca del PANI dio sus explicación de cómo se abordó el caso de la niña-madre, empezara a hablar sobre lo ocurrido el 9 de abril pasado (día de la desaparición de Keibril) y en adelante.

“Es que la situación de esa niña no inició ese día, eso no es lo que yo esperaba que usted viniera a mostrarnos acá, no es el 9 de abril que esta situación empezó, es que la ruta que usted tenía que venirnos aquí a explicar como representante de la institución, doña Gloriana, no importa si usted estuvo o no, en este momento usted es la jerarca, es desde el 2019, cuando esta niña estuvo en casa de una tía y el PANI decidió regresarla donde su mamá, porque en esa fecha la niña no estaba embarazada. ¿Pudimos evitar este embarazo? Esa es la pregunta que aquí tenemos que hacernos.

“Yo no quiero que aquí me vengan a contar a partir del 9 de abril qué están haciendo para ver si encuentran el cuerpo de una bebé, qué terapia le están dando a una menor de 13 años para el tema de su afectación psicológica, claro que me interesa, pero hoy ese no es el tema, es la institucionalidad de este país, ¿qué ha hecho para evitar esto?, no se lo podemos evitar a todos, pero a los que sí se lo podemos evitar, ¿qué se hizo del 19 de abril al 2022 para que esta niña no estuviera en esa casa?”, dijo.

La jalada de orejas no quedó ahí.

“¿Qué se hizo cuando las maestras dijeron que cuando la niña dijo que el embarazo es de un compañero, estaba nerviosa y volvía a ver su mamá y esas maestras mandaron a decir a la Fiscalía que sospechaban que era el padrastro? Eso también lo sabía el PANI, ¿qué hicieron en ese momento?, ¿qué fue lo que pasó en ese momento, no ahora?”, agregó Rojas.

Diputada se desahogó con la presidenta del PANI

Investigaciones internas

Tanto la presidenta del PANI como el fiscal general aseguraron que ya iniciaron procesos internos para determinar si hubo negligencia en funcionarios de las dos instituciones y dicen que si se llegan a comprobar faltas, sentarán las responsabilidades necesarias.

Gloriana López dijo que no quiere hablar sobre la investigación interna, ni siquiera se atrevió a decir si piensa que hubo errores, porque dice que sería adelantar criterios y eso podría afectar el proceso interno.

Por su parte, el fiscal general sí reconoció que hubo procedimientos que no se hicieron de manera adecuada y por eso este martes ordenó que se investiguen las actuaciones de todos los fiscales que estuvieron involucrados en la investigación, sobre quién era el papá de la bebé, para sentar responsabilidades.

La diputada Daniela Rojas también se desahogó al soltarle a la presidenta del PANI lo que sentía. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

También pidió un inventario de casos parecidos a este, para que sean examinados nuevamente y así evitar que se repitan errores tan terribles como los que se dieron en esta situación.