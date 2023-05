Diputada del PLN revela por qué repitió el mismo vestido del 1 de mayo pasado

"No está el país para que uno ande gustando en vestidos todos los años", asegura la diputada Dinorah Barquero (Jose Cordero)

La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), llegó este primero de mayo a la Asamblea Legislativa con el mismo vestido que usó el año pasado y lo dijo con gran orgullo.

Con un lindo refrán de nuestros abuelos, la diputada nos recordó que la economía nacional está cuesta arriba para la mayoría de familias.

“No está la Magdalena para tafetanes. No está el país para que uno ande gustando en vestidos todos los años”, nos dijo para explicar su decisión de no gastar un cinco más en la ropa que usó, usa y usará el primero de mayo.

“Será el vestido del primero de mayo 2024 y 2025. No voy a gastar nada más en ropa que se usa una vez al año. Este vestido lo único que hice fue mandarlo a lavar, hace dos semanas me lo probé para ver si todavía cabía y como me quedó bien, listo, lo dejé afuera para hoy”, nos contó.

¿Cómo no dejarse golpear por la moda en tiempos de tanta apariencia? “Lo que pasa es que esto no es moda, es protocolo y en estos casos el protocolo se traga a la moda.

“También tiene que ver con los valores del hogar, la presencia, la seguridad está en uno y no en el traje”, comenta la diputada a quien un sastre de Alajuela fue quien le hizo el traje.

Para completar su traje, la diputada alajuelense usó un collar como de perlas blancas que son una herencia de su mamá, las que le permiten recordar en un día tan especial para ella a su mamita, su papá, su suegra y su hermana Míriam, quienes ya están en el cielo.