Pilar Cisneros aclaró si pulseará ser presidenta de la Asamblea en algún momento

“A mí me enseñaron que en política lo único seguro es lo que pasó ayer y quién sabe”.

Pilar Cisneros, jefa de fracción del PPSD; y el subjefe, Danny Vargas, en conferencia de prensa el 1.° de mayo.

Con esta frase la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, dejó claro que su partido no renuncia a que en los próximos dos periodos legislativos el país vea a un presidente del directorio político del PPSD.

Explica la diputada Cisneros que su fracción se ha diferenciado porque no tiene un apetito por los puestos conocidos como importantes en el directorio del Congreso.

La presidencia legislativa no algo que le quite el sueño al PPSD, aunque sí dejan claro que no se puede asegurar nada en política.

“A nosotros lo que los interesa como fracción oficialista es que los proyectos avances, que el país se transforme, que se logren proyectos de ley que ayuden a la calidad de vida de la gente.

“Francamente, después de haber visto el trabajo legislativo, lo que significa ser presidente de una comisión y todo lo demás, yo prefiero dedicar mi tiempo a que las cosas realmente avancen a figurar como presidenta (de la Asamblea Legislativa)”, aseguró la diputada.

A mediados del pasado mes de abril el actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias (del Partido Liberación Nacional - PLN-), se reunió con el presidente del país, Rodrigo Chaves y lograron acuerdos, entre ellos que el PPSD apoyaría al PLN para que Arias repitiera como presiente de la Asamblea, algo que confirmó Cisneros.